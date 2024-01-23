Литва: после Украины Россия может атаковать и страны Балтии

Если Россию не остановить в Украине, она может продолжить, и тогда следующими будут страны Балтии, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис журналистам в Брюсселе в понедельник, 22 января.
Ландсбергис предупредил, что необходимо немедленно подготовиться к возможному конфликту с Россией.
Министр обороны Германии Борис Писториус также недавно предупредил о риске расширения войны в Украине и признал, что Россия может напасть на станы НАТО в ближайшие несколько лет, учитывая нехватку боеприпасов и финансирования для Украины.
Командующий шведскими вооруженными силами генерал Микаэль Байден в этом месяце призвал шведов психологически подготовиться к войне. Голландский адмирал и высокопоставленный чиновник НАТО Роб Бауэр 19 января также предупредил, что мир не является самоочевидным. "Вот почему [силы НАТО] готовятся к конфликту с Россией", - добавил он.
Ландсбергис подчеркнул, что готовиться нужно уже сейчас, отметив, что Украина своей пролитой кровью выигрывает время для остальной Европы. Министр сообщил, что Литва увеличила расходы на оборону до 2,7% валового внутреннего продукта (ВВП) и ведутся переговоры о введении всеобщей воинской повинности.
"Мы чувствуем холодное дыхание войны на своей шее", - признал он, отметив, что для увеличения помощи Украине необходим общий фонд ЕС.
С аналогичными заявлениями в понедельник, 22 января, выступили также министры иностранных дел Латвии и Эстонии.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил интернет-изданию EUobserver: "Когда я был министром обороны Эстонии в 2017 году, то по ту стороны границы было 100 000 российских солдат, готовых идти вперед, если прикажут. Многие из этих солдат были отправлены в Украину, и их там больше нет, поэтому я не паникую. Но, конечно, мы знаем, что Россия может подготовиться к следующему конфликту и быть готовой через три или четыре года".
"Я думаю, нам нужно открыть глаза и понять, что Россия не прекратит войну в Украине", - подчеркнул министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. Он заявил, что должно быть принято решение о финансировании Украины в долгосрочной перспективе, в том числе об обеспечении ее оружием и боеприпасами.
Не называя Венгрию, Кариньш раскритиковал тех, кто считает, что деньги Европейского союза (ЕС) лучше потратить в другом месте. "Если мы не поможем Украине остановить Россию сейчас, позже это будет стоить нам еще дороже", - добавил он. На декабрьском саммите ЕС Венгрия заблокировала выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро.
Министр иностранных дел Эстонии также выразил обеспокоенность отсутствием финансирования Украины и заявил, что необходимо использовать замороженные российские активы. Европейская комиссия (ЕК) предложила в декабре использовать российские активы для помощи в восстановлении Украины. Сейчас ведутся дискуссии о том, как использовать доходы от активов, а не сами активы.
Эстония хочет, чтобы также обсуждалось использование активов. Эстонский парламент, вдохновленный аналогичным законом в Канаде, уже принял в первом чтении законопроект об использовании замороженных активов России. "Это универсальное решение для всех", - сказал министр иностранных дел Эстонии.
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