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Ашераденс: всеобщее декларирование жителей может быть введено в течение нескольких лет

rus.tvnet.lv/LETA
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Министр финансов Арвил Ашераденс
Министр финансов Арвил Ашераденс Фото: Ieva Leiniša / LETA

Всеобщее декларирование населения может быть введено в течение нескольких лет, заявил во вторник, 23 января, на пресс-конференции после заседания правительства министр финансов Арвил Ашераденс.

Около 800 000 человек уже подают ежегодные декларации о доходах, но это в основном связано с налоговыми льготами, позволяющими вернуть переплаченные налоги.

По словам Ашераденса, в течение двух-трех лет необходимо будет согласовать и уточнить, какие группы населения обязаны подавать декларацию - это могут быть совершеннолетние, а вопрос о возрасте, до которого пенсионеры должны подавать декларацию, еще будет обсуждаться.

По словам министра финансов, всеобщее декларирование может решить проблемы с мелкими неплательщиками налогов или теми, кому сложно выйти из теневой экономики. "Цель состоит в том, чтобы можно было сказать - вот все мои доходы, и я заплатил с них налоги", - сказал Ашераденс.

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