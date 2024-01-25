В большинстве европейских стран продолжается давнее соперничество между столицей и регионами. Одни утверждают, что страна кормит столицу, в то время как другие придерживаются мнения, что столица, напротив, тянет за собой всю экономику. Каждая из точек зрения поддерживается многочисленными убедительными аргументами, но также имеет непримиримых противников. Тем не менее для большинства европейских стран остается неоспоримым фактом, что роль столицы в экономике особая. В этом контексте Латвия служит еще одним подтверждением данного правила.
Рига формирует 52,9% общего объема латвийской экономики. На фоне общего ВВП Латвии, достигшего 33,3 миллиарда евро в 2021 году, на долю Риги пришлось 17,6 миллиарда евро.
Если учесть Пририжский регион, то вместе со столицей они формируют семь из десяти евро латвийской экономики.
Оставшаяся треть ВВП распределяется между регионами:
- Курземе с 9,3% (3 миллиарда евро),
- Земгале с 8,1% (2,7 миллиарда евро),
- Видземе с 7% (2,3 миллиарда евро),
- Латгале с 6,6% (2,2 миллиарда евро).