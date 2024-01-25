В большинстве европейских стран продолжается давнее соперничество между столицей и регионами. Одни утверждают, что страна кормит столицу, в то время как другие придерживаются мнения, что столица, напротив, тянет за собой всю экономику. Каждая из точек зрения поддерживается многочисленными убедительными аргументами, но также имеет непримиримых противников. Тем не менее для большинства европейских стран остается неоспоримым фактом, что роль столицы в экономике особая. В этом контексте Латвия служит еще одним подтверждением данного правила.