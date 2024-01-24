Газ в Европе на этой неделе стоит около 300 долларов за 1000 кубометров (26-27 евро за мегаватт-час). С начала года цена на газ в Европе упала более чем на 16%. Евросоюз, которому вторую зиму подряд приходится обходиться без поставок газа "Газпрома", второй месяц завершит с рекордно высокими темпами заполнения газохранилищ.
При этом более чем в половине регионов России зафиксированы сбои в отоплении, в результате чего тысячи российских жителей вынуждены мерзнуть и ждать, пока коммунальные службы вернут в их дома отопление, пропавшее как из-за аварий, так и из-за старения инфраструктуры.
По данным Gas Infrastructure Europe, через неделю после достижения середины отопительного сезона заполнение европейских газохранилищ составляет 74,4%. После волны холодов, случившейся в начале января (что также отразилось на ценах), синоптики выступили с новыми прогнозами на конец месяца и начало февраля, которые указывают на то, что погода может быть теплее, чем прогнозировалось ранее, поэтому падение рыночных цен на газ могут продолжиться, считают аналитики EnergyScan.
Торговцы уверены, что большие запасы газа позволят Европе спокойно пережить эту зиму. Потребление газа по-прежнему ниже обычного, продолжаются стабильные поставки сжиженного природного газа, а также поставки по газопроводам. Это снижает формирование различных рисков вплоть до конца зимы.
Ожидается, что по итогам отопительного сезона 31 марта заполнение газохранилищ может составить около 57%, прогнозирует Bernstein Energy. Для сравнения, средний показатель за последние 10 лет составляет 35%.
Газ в Европе сейчас в 18 раз дешевле, чем обещал европейцам полтора года назад заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, и в 13 раз дешевле, чем прогнозировали аналитики "Газпрома". В августе 2022 года, когда цена на газ достигла своего пика (3600 долларов за 1000 кубометров), "Газпром" начал пугать Европу ценами на газ в 4000 долларов, а Медведев - 5000 евро (на тот момент курсы евро и доллара были одинаковыми) за 1000 кубов газа. Кремлевская пропаганда уже начала издевательскую кампанию, рассказывающую, как европейцы будут мерзнуть зимой.
Прошлую зиму Евросоюз пережил без катаклизмов, а цена на газ упала до довоенного уровня уже в декабре 2022 года. Зато нынешней зимой в регионах России, начиная от Подмосковья и заканчивая Забайкальем, произошло рекордное количество аварий, вызвавших проблемы со снабжением россиян газом, отоплением и электроэнергией, в результате чего несколько сотен тысяч жителей России продолжают мерзнуть.
Интересно, что Медведева особо не интересуют проблемы российского населения. Во вторник Медведев, вместо того чтобы обратить внимание на россиян, заявил, что "война против США за возвращение незаконно оккупированной Аляски неизбежна".
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