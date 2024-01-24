Газ в Европе сейчас в 18 раз дешевле, чем обещал европейцам полтора года назад заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, и в 13 раз дешевле, чем прогнозировали аналитики "Газпрома". В августе 2022 года, когда цена на газ достигла своего пика (3600 долларов за 1000 кубометров), "Газпром" начал пугать Европу ценами на газ в 4000 долларов, а Медведев - 5000 евро (на тот момент курсы евро и доллара были одинаковыми) за 1000 кубов газа. Кремлевская пропаганда уже начала издевательскую кампанию, рассказывающую, как европейцы будут мерзнуть зимой.

Прошлую зиму Евросоюз пережил без катаклизмов, а цена на газ упала до довоенного уровня уже в декабре 2022 года. Зато нынешней зимой в регионах России, начиная от Подмосковья и заканчивая Забайкальем, произошло рекордное количество аварий, вызвавших проблемы со снабжением россиян газом, отоплением и электроэнергией, в результате чего несколько сотен тысяч жителей России продолжают мерзнуть.

Интересно, что Медведева особо не интересуют проблемы российского населения. Во вторник Медведев, вместо того чтобы обратить внимание на россиян, заявил, что "война против США за возвращение незаконно оккупированной Аляски неизбежна".

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