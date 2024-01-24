В Елгаве пьяная женщина разбила свою и три чужие машины

Так, во вторник, 23 января, в 22:52 на магистрали Лока во дворе многоквартирного дома женщина 1982 года рождения вызвала ДТП с участием еще трех припаркованных для стоянки автомобилей, повредив их.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые констатировали, что женщина села за руль в опьянении 2,43 промилле. Кроме того, выяснилось, что у нее нет водительских прав.

За данное нарушение возбуждено уголовное дело по части первой статьи 262 Уголовного закона за управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории (водительское удостоверение не получено в установленном порядке или изъято) и в состоянии алкогольного опьянения.

Такое нарушение наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом с лишением прав на пять лет.

Также возбуждена процедура административного правонарушения по части одиннадцатой статьи 53 Закона о дорожном движении за необоснованный выезд на полосу встречного движения или необоснованный выезд с проезжей части, создающие угрозу безопасности дорожного движения. За такое нарушение водителю грозит предупреждение или штраф в размере от 25 до 140 евро.

Водитель помещена в место временного задержания, управляемый ею автомобиль изъят и доставлен в Госагентство обеспечения.

Государственная полиция призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что нарушение правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только водителя, но и других участников дорожного движения.

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