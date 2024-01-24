На улице Дзирнаву в Риге закрывается еще один ресторан

Последним рабочим днем ресторана станет 31 января.

В то же время в сообщении указывается, что работу продолжит связанный с Nomad ресторан La Dolce Vita.

Более подробных комментариев в Nomad агентству LETA не предоставили, как и не уточнили управляющее рестораном предприятие.

По данным Firmas.lv, на улице Дзирнаву, 42, где находится Nomad, зарегистрированы два связанных между собой предприятия общепита HIN и Prime Cute.

HIN было зарегистрировано в 2019 году. Основной капитал предприятия составляет 2800 евро, а его владельцами являются Аделаида Мхитарян (50%), гражданин России Илья Мхитарян (25%) и Екатерина Олейня, в свою очередь владельцами предприятия Prime Cut, которое управляет рестораном La Dolce Vita, являются Илья Мхитарян (50%) и гражданин Литвы, председатель правления Balticovo Владимир Мхитарян (50%).

Оборот HIN в 2022 году составил 1,499 миллиона евро, а потери - 63 141 евро.

Согласно данным Службы госдоходов, налоговый долг HIN на 22 января составлял 29 630,43 евро.

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