ООН подтвердила открытие счета в российском банке

Счета были открыты еще в 2022 году и в настоящее время используются для сбора обязательных и добровольных платежей в пользу организации, сообщил представитель ООН. В частности, таким образом ООН получает средства от трех российских банков в рамках программы климатического финансирования.

"Секретариат ООН открыл российский банковский счет, что соответствует нашей политике помощи всем государствам-членам в уплате оценочных взносов, без чего они теряют право голоса", - сказал представитель ООН.

Он добавил, что "открытие счетов было необходимо, поскольку другие обычные каналы оплаты были затруднены в связи с санкциями".

По данным Reuters, речь идет о том, что ООН открыла возможность попавшим под санкции российским банкам осуществлять платежи. ООН также открыла счет в неподсанкционном российском банке и впервые начала принимать платежи в рублях.

В общей сложности ООН уже получила 114 тысяч долларов от трех российских банков, являющихся участниками финансовой инициативы UNEP FI.

Однако известно, что более десяти российских банков, в том числе "Газпромбанк" и другие, присоединились к программе ООН и принципам ответственной банковской деятельности.​

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