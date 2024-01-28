Tallink объясняет, почему пока не планирует вернуть паром между Ригой и Стокгольмом

В компании отметили, что решение о возобновлении паромного сообщения из Риги не изменилось, так как Tallink по-прежнему будет больше концентрироваться на поддержании и увеличении рентабельности существующих маршрутов между Эстонией, Финляндией и Швецией.

Представители Tallink также пояснили, что компания по-прежнему не видит спроса на паромное сообщение на том уровне, каким он был до пандемии Covid-19, добавив, что главным образом на экономическую и финансовую ситуации влияют как последствия пандемии, так и война в Украине.

Таким образом, пока существует потрясение экономической и геополитической ситуации, компания сосредоточится на рентабельности основного предприятия и альтернативных источниках выручки, таких как аренда судов Tallink, отметили в компании.

При этом в компании отметили, что Tallink Silja Line продолжает предлагать услуги и на латвийском рынке, например, гостиница Tallink Hotel Riga возобновила деятельность в апреле прошлого года.