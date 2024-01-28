Tallink объясняет, почему пока не планирует вернуть паром между Ригой и Стокгольмом

Эстонский паромный оператор Tallink в ближайшие пару лет не планирует возобновлять паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом, подтвердили представители Tallink, отвечая на вопрос о текущих планах компании относительно паромного сообщения в Латвии.
В компании отметили, что решение о возобновлении паромного сообщения из Риги не изменилось, так как Tallink по-прежнему будет больше концентрироваться на поддержании и увеличении рентабельности существующих маршрутов между Эстонией, Финляндией и Швецией.
Представители Tallink также пояснили, что компания по-прежнему не видит спроса на паромное сообщение на том уровне, каким он был до пандемии Covid-19, добавив, что главным образом на экономическую и финансовую ситуации влияют как последствия пандемии, так и война в Украине.
Таким образом, пока существует потрясение экономической и геополитической ситуации, компания сосредоточится на рентабельности основного предприятия и альтернативных источниках выручки, таких как аренда судов Tallink, отметили в компании.
При этом в компании отметили, что Tallink Silja Line продолжает предлагать услуги и на латвийском рынке, например, гостиница Tallink Hotel Riga возобновила деятельность в апреле прошлого года.
Представители Министерства сообщения (Минсообщения) ранее заявили агентству LETA, что паромное сообщение в Латвии сейчас достаточно интенсивно, например, сейчас паром из Вентспилса в Нинасхамну, в Швеции, курсирует восемь раз в неделю, а паром из Лиепаи в Травемюнде, в Германии, курсирует шесть раз в неделю.
Как уже сообщалось, регулярное паромное сообщение Tallink между Ригой и Стокгольмом было прервано в начале 2020 года.
В свою очередь 14 апреля прошлого года открыли закрытую из-за пандемии гостиницу Tallink Hotel Riga. Отель 18 марта 2020 года прекратил работу, но возобновил работу 1 июня. А 18 октября 2020 года гостиница вновь прекратила деятельность с учетом существенного сокращения количества гостей и резерваций, а также увеличения ограничений на поездки под влиянием пандемии Covid-19.
Tallink Grupp осуществляет перевозки на паромах в Балтийском море под брендами Tallink и Silja Line. Компания также является оператором трех гостиниц в Таллинне и одной в Риге. Акции компании котируются в официальном списке Таллиннской фондовой биржи. Крупнейшим акционером является эстонская инвестиционная компания Infortar, владеющая 40% акций Tallink Grupp.
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