Последнее воскресенье января подходит к концу, а на следующей неделе нас, кажется, ждет постепенное потепление. О главных новостях уходящего дня - в итогах от RUS TVNET.
Главное за 28 января ⟩ Грустные новости от Tallink, новые граждане Латвии и последнее видео танкиста из РФ
Новости Латвии:
Вырос интерес к латвийскому гражданству, но не все желающие сдают все необходимое, сообщает Panorāma.
Эстонский паромный оператор Tallink в ближайшие пару лет не планирует возобновлять паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом, подтвердили представители Tallink, отвечая на вопрос о текущих планах компании относительно паромного сообщения в Латвии.
Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) ликвидировали в воскресенье утром пожар повышенной опасности, когда пламя из хозяйственного здания распространилось на автосервис.
За рубежом:
Российский танкист запечатлел, как его собственное подразделение было уничтожено во время неудавшейся атаки, сообщает издание Kyiv Post.
Ювелирный салон GERMAN, расположенный в торговом центре Ülemiste в Таллинне, продает на своей интернет-странице золотые кольца, привезенные из России, сообщает Rus.Postimees.
Сара Вагенкнехт собрала в Берлине своих соратников на первый съезд созданной ею в начале января новой партии. Репортаж DW.
Российское политическое руководство решило отказаться от популяризации идеологии "русского мира". Вместо этого решено преподнести Россию как борца с мировым нацизмом.
В воскресенье в столице Франции Париже протестующие с супом напали на всемирно известную картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", сообщает Би-би-си.
Интересное чтиво:
В кинотеатрах Латвии - новый фильм легенды американского кино 80-летнего Майкла Манна о создателе знаменитой автомобильной компании - "Феррари" с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус. Оригинальное кино или очередной унылый байопик? Разбирал автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
"Я давно был готов, что мои книжки в России запретят", - сказал популярный писатель, японист и переводчик Борис Акунин в интервью на YouTube-канале "Это Осетинская. (Русские норм!)" для интернет-издания The Bell.
Давно уже прошло то время, когда мы использовали телефоны только для связи - звонков и СМС-сообщений. Мало какой аспект жизни мы можем представить без смартфонов. Несмотря на то, что вы используете свой iPhone очень много, возможно, вы не знаете о множестве скрытых и малоизвестных фишек и функций, которые не только могут облегчить вашу жизнь, но и сделать использование смартфона удобнее, полезнее и даже веселее.
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