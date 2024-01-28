Главное за 28 января ⟩ Грустные новости от Tallink, новые граждане Латвии и последнее видео танкиста из РФ

"Я давно был готов, что мои книжки в России запретят", - сказал популярный писатель, японист и переводчик Борис Акунин в интервью на YouTube-канале "Это Осетинская. (Русские норм!)" для интернет-издания The Bell.

Давно уже прошло то время, когда мы использовали телефоны только для связи - звонков и СМС-сообщений. Мало какой аспект жизни мы можем представить без смартфонов. Несмотря на то, что вы используете свой iPhone очень много, возможно, вы не знаете о множестве скрытых и малоизвестных фишек и функций, которые не только могут облегчить вашу жизнь, но и сделать использование смартфона удобнее, полезнее и даже веселее.