Вс, 28.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Главное за 28 января ⟩ Грустные новости от Tallink, новые граждане Латвии и последнее видео танкиста из РФ

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Зима в Риге
Зима в Риге Фото: Jānis Škapars / TVNET

Последнее воскресенье января подходит к концу, а на следующей неделе нас, кажется, ждет постепенное потепление. О главных новостях уходящего дня - в итогах от RUS TVNET.

Новости Латвии:

Вырос интерес к латвийскому гражданству, но не все желающие сдают все необходимое, сообщает Panorāma.

Эстонский паромный оператор Tallink в ближайшие пару лет не планирует возобновлять паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом, подтвердили представители Tallink, отвечая на вопрос о текущих планах компании относительно паромного сообщения в Латвии.

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) ликвидировали в воскресенье утром пожар повышенной опасности, когда пламя из хозяйственного здания распространилось на автосервис.

За рубежом:

Российский танкист запечатлел, как его собственное подразделение было уничтожено во время неудавшейся атаки, сообщает издание Kyiv Post.

Ювелирный салон GERMAN, расположенный в торговом центре Ülemiste в Таллинне, продает на своей интернет-странице золотые кольца, привезенные из России, сообщает Rus.Postimees.

Сара Вагенкнехт собрала в Берлине своих соратников на первый съезд созданной ею в начале января новой партии. Репортаж DW.

Российское политическое руководство решило отказаться от популяризации идеологии "русского мира". Вместо этого решено преподнести Россию как борца с мировым нацизмом.

В воскресенье в столице Франции Париже протестующие с супом напали на всемирно известную картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", сообщает Би-би-си.

Интересное чтиво:

В кинотеатрах Латвии - новый фильм легенды американского кино 80-летнего Майкла Манна о создателе знаменитой автомобильной компании - "Феррари" с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус. Оригинальное кино или очередной унылый байопик? Разбирал автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".

"Я давно был готов, что мои книжки в России запретят", - сказал популярный писатель, японист и переводчик Борис Акунин в интервью на YouTube-канале "Это Осетинская. (Русские норм!)" для интернет-издания The Bell.

Давно уже прошло то время, когда мы использовали телефоны только для связи - звонков и СМС-сообщений. Мало какой аспект жизни мы можем представить без смартфонов. Несмотря на то, что вы используете свой iPhone очень много, возможно, вы не знаете о множестве скрытых и малоизвестных фишек и функций, которые не только могут облегчить вашу жизнь, но и сделать использование смартфона удобнее, полезнее и даже веселее.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх