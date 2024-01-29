Фото ⟩ Рижане выбрали, что хотели бы видеть в парке Узварас

Парк Узварас после первой очереди благоустройства был открыт для рижан в ноябре 2023 года.

Обустройством парка занимается Aidaco Group. Первоначальные затраты на благоустройство планировались в размере 7,7 млн евро, но из-за непредвиденных работ расходы выросли примерно до 8,5 млн евро.

В августе 2022 года был снесен находившийся в парке монумент советским воинам, а летом 2023 года началось его благоустройство.

На первом этапе строительных работ была создана ландшафтная часть парка площадью 9 гектаров, обустроен водоем с укрепленной береговой линией и мостками. Построена лыжная/роликовая дорожка длиной 1 километр, которая не пересекается с пешеходными дорожками, так как в местах пересечений сделаны мосты и тоннели.

В парке установлены батуты, качели и песочница для детей, а в дальнейшем появятся столы для настольного тенниса и игры в шашки.

Кроме того, в парке оборудована ландшафтная трасса для скейтборда и появится оборудование для уличной гимнастики. На территории также установлены новые скамейки, велосипедные штативы и заменено освещение.

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