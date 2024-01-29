Фото ⟩ Рижане выбрали, что хотели бы видеть в парке Узварас

Как показал проведенный среди рижан опрос, в парке Узварас они хотели бы видеть зону кафе, тренажеров и декоративные кустарники, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
В опросе о благоустройстве парка приняли участие более 7600 респондентов. За зону кафе проголосовали 3353 человека, за установку силовых тренажеров - 1950, за озеленение, дополнительные декоративные цветочные клумбы и кустарники - 1924 участника опроса.
Следующими элементами, набравшими наибольшее количество голосов, стали фонтан в водоеме, сетевой парк и водные элементы для детей, беговая дорожка, площадка для выгула собак, площадки для уличного баскетбола и пляжного волейбола, велотрасса, полоса препятствий, душ модульного типа, солнечные часы.
В следующие три месяца рабочая группа по благоустройству парка будет работать над тем, чтобы интегрировать три получивших максимальную поддержку решения в проект второй очереди благоустройства.
Проектом второй очереди уже предусмотрены сооружение баскетбольной площадки и дорожек, замена освещения, установка туалетов, кранов с питьевой водой, обустройство дорожки с мягким покрытием вдоль бульвара Узварас, размещение препятствий для автотранспорта у главного входа в парк. Также планируется построить бетонный скейтпарк.
Галерея: Как планируется благоустроить парк Узварас
В январе столичное самоуправление предложило горожанам принять участие в опросе о второй очереди проекта по обустройству парка Узварас, выбрав три объекта.
Парк Узварас после первой очереди благоустройства был открыт для рижан в ноябре 2023 года.
Обустройством парка занимается Aidaco Group. Первоначальные затраты на благоустройство планировались в размере 7,7 млн евро, но из-за непредвиденных работ расходы выросли примерно до 8,5 млн евро.
В августе 2022 года был снесен находившийся в парке монумент советским воинам, а летом 2023 года началось его благоустройство.
На первом этапе строительных работ была создана ландшафтная часть парка площадью 9 гектаров, обустроен водоем с укрепленной береговой линией и мостками. Построена лыжная/роликовая дорожка длиной 1 километр, которая не пересекается с пешеходными дорожками, так как в местах пересечений сделаны мосты и тоннели.
В парке установлены батуты, качели и песочница для детей, а в дальнейшем появятся столы для настольного тенниса и игры в шашки.
Кроме того, в парке оборудована ландшафтная трасса для скейтборда и появится оборудование для уличной гимнастики. На территории также установлены новые скамейки, велосипедные штативы и заменено освещение.
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