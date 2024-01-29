Программа исследует, какой корм для собак самый полезный

Одними из основных показателей, которые обязательно указываются на этикетке, являются белки, а также жиры, являющиеся основными источниками энергии собаки.

Но не всегда чем больше, тем лучше. Если собака получает больше энергии, чем расходует, она начнет переедать.

Поэтому важно внимательно изучить состав корма, из чего еще он состоит и рекомендуемое количество для каждого размера собаки, которое также указывается производителями на этикетке. Поэтому владелец должен знать, сколько весит собака и сколько она должна весить.

Еще один важный показатель, на который стоит обратить внимание и который во многом определяет, насколько дорогая или дешевая еда - это количество в ней мяса или мясопродуктов.

Чтобы собаки не переедали, важно также обращать внимание на лакомства, которые будут давать собаке за хорошую работу во время тренировок, в праздники или в других случаях. Также важно изучить состав лакомств, при необходимости - изменить количество основного корма.

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