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Министр: на содержание ж/д-инфраструктуры не хватает почти 70 млн евро

rus.tvnet.lv/LETA
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Министр сообщения Каспар Бришкенс
Министр сообщения Каспар Бришкенс Фото: Lita Millere/LETA

В настоящее время на содержание железнодорожной инфраструктуры Латвии не хватает почти 70 миллионов евро, сообщил во вторник, 30 января, в программе "900 секунд" на канале TV3 министр сообщения Каспар Бришкенс.

Он выразил удовлетворение тем, что в понедельник, 29 января, правящей коалиции удалось достичь соглашения о запрете на ввоз российского и белорусского зерна в Латвию. "Понятно, что на этом работа не заканчивается. Нам необходимо продолжать убеждать наших союзников, наших соседей. Нам нужно объединяться в Европе, представлять эту позицию и, надеюсь, ее можно будет ввести на европейском уровне", - сказал министр.

Бришкенс добавил, что необходимо думать о диверсификации железнодорожных перевозок, о новых коридорах поставок и новых грузах, потому что у зависимости от российских транзитных грузов нет будущего.

Министр признал, что латвийский транспортный сектор до сих пор в значительной степени специализировался на обслуживании грузов из России и Беларуси. "Это должно измениться, но, к сожалению, это невозможно сделать за один день. Это не простое решение. Оно затрагивает очень широкую часть нашей экономики", - сказал он.

Бришкенс также отметил, что в содержании железнодорожной инфраструктуры Латвии уже образовалась "дыра" в размере почти 70 миллионов евро, которую "затыкают" субсидиями из бюджета.

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