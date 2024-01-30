После повышения цен пара с инвалидностью в Валмиере больше не может позволить себе услуги сиделки

Эдгар и Ивета живут в Валмиере. Пять лет назад они поженились и начали вместе жить в Валмиере, где удалось найти в аренду квартиру, подходящую для людей с инвалидностью. Однако теперь им сообщили, что за услуги сиделки придется платить гораздо больше, чем в прошлом году. По этой причине пара попала в финансово неприятную ситуацию, сообщает передача Bez tabu.
Пенсии Эдгара и Иветы - чуть больше 1000 евро.
Если ранее сиделка приходила на дом три раза в неделю, то теперь этого они себе позволить не смогут. Раньше они платили в месяц 35 евро, но по новым подсчетам сумма составит более 200 евро, сообщает Bez tabu.
Ивета признает, что без помощи сиделки обойтись не сможет. Нужно, чтобы кто-то готовил теплую еду и мыл полы.
Кроме того, в быту на несколько часов помогает выделенный государством ассистент. Однако состояние здоровья Иветы ухудшилась, и теперь она наняла человека, который помогает вечером помыться.
В самоуправлении поясняют, что в похожую ситуацию попали и другие люди.
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