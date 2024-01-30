После повышения цен пара с инвалидностью в Валмиере больше не может позволить себе услуги сиделки

Эдгар и Ивета живут в Валмиере. Пять лет назад они поженились и начали вместе жить в Валмиере, где удалось найти в аренду квартиру, подходящую для людей с инвалидностью. Однако теперь им сообщили, что за услуги сиделки придется платить гораздо больше, чем в прошлом году. По этой причине пара попала в финансово неприятную ситуацию, сообщает передача Bez tabu.