airBaltic начинает сотрудничество со швейцарской авиакомпанией Swiss

Представители airBaltic отмечают, что в рамках код-шерингового соглашения Swiss добавит код полета к рейсам airBaltic по маршруту Цюрих - Рига - Цюрих, обеспечив airBaltic дополнительный пассажиропоток из своей маршрутной сети.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает, что благодаря этим совместным рейсам клиентам будут предоставлены более удобные варианты путешествий между Швейцарией и Ригой.

Уже сообщалось, что в прошлом году airBaltic, по подсчетам агентства LETA, перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,8% больше, чем в 2022 году.

Оборот airBaltic в 2022 году составил 500,17 млн ​​евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.

За девять месяцев 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года оборот концерна airBaltic увеличился на 40,8%, достигнув 510,632 млн евро.

Компания airBaltic за девять месяцев прошлого года получила прибыль в размере 9,122 млн евро, в отличие от убытков годом ранее.

Ранее сообщалось, что латвийская авиакомпания airBaltic и американская авиакомпания Delta Air Lines также объявили о начале действия соглашения о сотрудничестве в сфере полетов с 22 ноября 2023 года.

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