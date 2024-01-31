Бюджет Риги на 2024 год: на что город потратит деньги?

Одним из важнейших проектов Ратниекс назвал строительство новой начальной школы в Межапарке. Это будет первая школа, построенная в Риге после восстановления независимости Латвии, и на эти цели будет выделено 13,5 млн евро.

11 млн евро предусмотрено для дошкольного комплекса в микрорайоне Скансте, где ощущается нехватка детских садов.

В числе важнейших проектов в столице в этом году Ратниекс назвал также создание мемориала жертвам золитудской трагедии, вторую очередь благоустройства парка Узварас и завершение проекта ревитализации района Скансте.

Как сообщалось, Рижская дума сегодня, 31 января, рассмотрит проект бюджета столицы на текущий год. Доходы городского бюджета запланированы в размере 1,4 млрд евро, расходы - в размере более 1,5 млрд евро.

Также в этом году в Риге планируется построить или отремонтировать 19 детских площадок и площадок для отдыха,

сообщил председатель комитета жилья и среды Виестур Зепс. На это планируется потратить 2,6 миллиона евро.

В Риге за 7,9 млн евро будут реконструированы три жилых дома. Планируется и ремонт квартир, принадлежащих самоуправлению, на что будет потрачено более 1 миллиона евро и привлечено финансирование из структурных фондов.

Зепс сообщил, что в рамках жилищной политики будет создан центр компетенции по жилищным вопросам, который поможет реализовать эти планы. Также планируется оживить программу ремонта дворов.

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