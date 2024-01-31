Бюджет Риги на 2024 год: на что город потратит деньги?

Бюджет Рижского самоуправления на 2024 год будет инвестиционным бюджетом, заявил в среду, 31 января, на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.
В бюджете этого года на инвестиции выделено 240 млн евро, и значительную часть этих средств составят инвестиции в людей.
Среди самых крупных проектов мэр назвал реконструкцию набережной Мукусалас за 8,4 млн евро, ремонт Земитанского моста за более чем 20 млн евро и ремонт Вантового моста на сумму 0,5 млн евро.
Он также выделил два крупных проекта новой инфраструктуры - четвертую очередь Южного моста стоимостью более 44 млн евро и строительство путепровода на Кундзиньсале за 47 млн евро.
К важным проектам Кирсис отнес и строительство пересадочных узлов общественного транспорта на железнодорожных станциях, для которого запланировано более 9 млн евро.
Мэр добавил, что в этом году около 9 млн евро будет направлено на создание велосипедной инфраструктуры, а 34,6 млн евро - на обновление уличной инфраструктуры.
В свою очередь вице-мэр Эдвард Ратниекс рассказал, что в этом году в Риге будет отремонтировано более 20 школ. В бюджете на эти цели запланировано 18,3 млн евро.
Еще 12 млн евро предусмотрено для строительства спортивных площадок возле восьми школ.
6,5 млн евро выделено на благоустройство и ремонт 53 детских садов, а 2,3 млн евро пойдут на повышение энергоэффективности учебных заведений. Еще 800 тыс. евро предусмотрены для продолжения ремонта спортивной школы "Аркадия", а 500 тыс. евро - для модернизации противопожарных систем школ.
Одним из важнейших проектов Ратниекс назвал строительство новой начальной школы в Межапарке. Это будет первая школа, построенная в Риге после восстановления независимости Латвии, и на эти цели будет выделено 13,5 млн евро.
11 млн евро предусмотрено для дошкольного комплекса в микрорайоне Скансте, где ощущается нехватка детских садов.
В числе важнейших проектов в столице в этом году Ратниекс назвал также создание мемориала жертвам золитудской трагедии, вторую очередь благоустройства парка Узварас и завершение проекта ревитализации района Скансте.
Как сообщалось, Рижская дума сегодня, 31 января, рассмотрит проект бюджета столицы на текущий год. Доходы городского бюджета запланированы в размере 1,4 млрд евро, расходы - в размере более 1,5 млрд евро.
Также в этом году в Риге планируется построить или отремонтировать 19 детских площадок и площадок для отдыха,
сообщил председатель комитета жилья и среды Виестур Зепс. На это планируется потратить 2,6 миллиона евро.
В Риге за 7,9 млн евро будут реконструированы три жилых дома. Планируется и ремонт квартир, принадлежащих самоуправлению, на что будет потрачено более 1 миллиона евро и привлечено финансирование из структурных фондов.
Зепс сообщил, что в рамках жилищной политики будет создан центр компетенции по жилищным вопросам, который поможет реализовать эти планы. Также планируется оживить программу ремонта дворов.
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