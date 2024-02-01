В Валке страховщики отказались платить за уничтоженный огнем дом

Около 17 лет назад Иван приобрел недвижимость у самой границы Эстонии в Валке. Будучи осторожным, Иван купил и страховой полис, в надежде, что в тяжелый момент он будет защищен, сообщает передача Bez Tabu.
В октябре прошлого года Ивану позвонила дочь, сказав, что в семейном доме произошел пожар. Мужчина приехал на место происшествия в момент, когда пожарные уже начали тушить пламя.
Жена не сказала Ивану, как начался пожар, однако спасатели отметили, что дом загорелся из-за перегрева.
Иван обратился к стаховщикам, чтобы получить компенсацию и восстановить дом. Приехали специалисты, обследовали недвижимость, однако полученный от них ответ Ивана удивил.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!