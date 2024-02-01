Дефицит бюджета общего правительства в прошлом году составил 2,3% ВВП

Неналоговые доходы в 2023 году составили 1,1 млрд евро, что на 219,2 млн евро или 25,9% больше, чем годом ранее. Минфин отмечает, что этому способствовали выплаты дивидендов крупнейшими госкомпаниями в первой половине 2023 года. В том числе АО Latvenergo в мае 2023 года выплатило в виде дивидендов государству из прибыли прошлого года 134 млн евро, что на 63,8 млн евро больше, чем годом ранее, а в ноябре дополнительно внесло в бюджет 18,5 млн евро для компенсаций снижения тарифов на распределение электроэнергии. АО Latvijas valsts meži в июне 2023 года также внесло в виде дивидендов 162,5 млн евро, что на 91 млн евро больше, чем годом ранее.

В основном бюджете страны в конце 2023 года был дефицит в размере 1,5 млрд евро, что на 331,5 млн евро меньше, чем годом ранее. Это в основном объясняется осуществленными в 2022 году расходами на обеспечение стратегических резервов газа на сумму 430,4 млн евро, а также намного более низкими расходами правительства в 2023 году на финансирование мер поддержки в связи с Covid-19.

В то же время более существенное расходование финансирования из фондов ЕС в 2023 году отразилось на росте субсидий и дотаций основного бюджета, а также капитальных расходов. Расходы основного госбюджета на субсидии и дотации в 2023 году составили 3,8 млрд евро, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 173,9 млн евро, или 4,8%.

В специальном бюджете расходы на выплаты социального характера составили почти 4 млрд евро - в 2023 году расходы выросли на 395,6 млн евро, или 11,1%.

В бюджете самоуправлений к конце 2023 года был дефицит в размере 156 млн евро, тогда как в конце 2022 года - профицит в размере 62,9 млн евро. Несмотря на рост доходов на 229,7 млн евро (7,1%), расходы бюджета самоуправлений в 2023 году росли существенно быстрее. По сравнению с 2022 годом расходы были на 448,6 млн евро, или на 14,1% больше, и это самый стремительный рост среди бюджетных уровней, отметили в министерстве.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!