Putnu fabrika Ķekava сменит название

В правление предприятия в дальнейшем будут входить следующие члены: председатель правления Андрюс Пранцкявичюс и члены правления Айва Банга, Илзе Капаршмите, Саулюс Петкявичюс, Доминикас Ольбакас, Андрюс Кривошеевас, Томас Кведарас и Тадас Сприджюнас.

Благодаря объединению ресурсов всех четырех предприятий основной капитал Ķekava Foods достигнет 20,243 млн евро.

AО Ķekava Foods является частью AО Akola group, как с декабря прошлого года называется прежняя Linas Agro Group. В 2013 году Linas Agro Group приобрела предприятия АО Putnu fabrika Ķekava, SIA Lielzeltiņi, SIA Broileks и SIA Cerova. До сих пор каждое предприятие выполняло свои функции. SIA Cerova принадлежит инкубатор для птиц, ООО Broileks и ООО Lielzeltiņi содержат птичники, а SIA Lielzeltiņi дополнительно производит комбикорм.

АО Putnu fabrika Ķekava является частью латвийских птицеводческих предприятий в составе AО Akola Group, в которое входят SIA Lielzeltiņi, SIA Broileks, SIA Cerova и SIA PFK Trader.

АО Putnu fabrika Ķekava – ведущий латвийский производитель мяса птицы. В рамках полного производственного цикла АО Putnu fabrika Ķekava и связанные предприятия производят продукцию из мяса выращенных в Латвии кур. На предприятиях работает более 1000 человек, а их оборот в 2021/2022 финансовом году составил 84 млн евро.

AО Putnu fabrika Ķekava экспортирует 50% своей продукции, а ее важнейшим экспортным рынком является Швеция, на долю которой приходится 60% всего экспортного оборота.

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