Putnu fabrika Ķekava сменит название

АО Putnu fabrika Ķekava завершило процесс реорганизации, в результате которого к предприятию присоединены SIA Lielzeltiņi (бренд Bauska), SIA Broileks и SIA Cerova, которые теперь стали одним предприятием – АО Ķekava Foods. В результате реорганизации сохранены все бренды продуктов, увеличен основной капитал предприятия и назначено новое правление, сообщили RUS TVNET в компании.
В Латвии продукцию предприятия и в дальнейшем можно будет найти под популярными брендами Ķekava и Bauska, а также сохранен экспортный бренд Top Choice Poultry и специально созданный для торговых сетей Финляндии и Швеции бренд Grannfågel.
“Главная цель объединения предприятий – повышение нашей эффективности и конкурентоспособности на зарубежных рынках, поэтому для предприятия выбрано понятное для иностранных партнеров название Ķekava Foods. Однако эти перемены не меняют наши основные ценности. Это подтверждение нашего стремления продолжать развитие устойчивой предпринимательской деятельности и производить свежие мясные продукты высшего качества, которое подтверждено знаком "Выращено без антибиотиков" и по достоинству оценено и латвийскими, и зарубежными покупателями", - говорит председатель правления Ķekava Foods Андрюс Пранцкявичюс.
Важнейшим экспортным рынком Putnu fabrika Ķekava до этого были страны Скандинавии, но в целом продукция экспортируется в 24 страны. В результате объединения предприятий планируется уменьшить затраты, отказавшись от излишних операций между предприятиями, экономя временные ресурсы и сокращая объем бюрократических процедур, требуемых государственными органами. Предприятия сохраняют неизменное количество работников, которое превышает 1000 человек, и производят более 600 единиц продукции из мяса птицы.
В правление предприятия в дальнейшем будут входить следующие члены: председатель правления Андрюс Пранцкявичюс и члены правления Айва Банга, Илзе Капаршмите, Саулюс Петкявичюс, Доминикас Ольбакас, Андрюс Кривошеевас, Томас Кведарас и Тадас Сприджюнас.
Благодаря объединению ресурсов всех четырех предприятий основной капитал Ķekava Foods достигнет 20,243 млн евро.
AО Ķekava Foods является частью AО Akola group, как с декабря прошлого года называется прежняя Linas Agro Group. В 2013 году Linas Agro Group приобрела предприятия АО Putnu fabrika Ķekava, SIA Lielzeltiņi, SIA Broileks и SIA Cerova. До сих пор каждое предприятие выполняло свои функции. SIA Cerova принадлежит инкубатор для птиц, ООО Broileks и ООО Lielzeltiņi содержат птичники, а SIA Lielzeltiņi дополнительно производит комбикорм.
АО Putnu fabrika Ķekava является частью латвийских птицеводческих предприятий в составе AО Akola Group, в которое входят SIA Lielzeltiņi, SIA Broileks, SIA Cerova и SIA PFK Trader.
АО Putnu fabrika Ķekava – ведущий латвийский производитель мяса птицы. В рамках полного производственного цикла АО Putnu fabrika Ķekava и связанные предприятия производят продукцию из мяса выращенных в Латвии кур. На предприятиях работает более 1000 человек, а их оборот в 2021/2022 финансовом году составил 84 млн евро.
AО Putnu fabrika Ķekava экспортирует 50% своей продукции, а ее важнейшим экспортным рынком является Швеция, на долю которой приходится 60% всего экспортного оборота.
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