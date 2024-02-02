Министр сообщения отмечает в соцсетях, что мероприятия для сотрудников важны, но затраты на них должны быть адаптированы к финансовым возможностям компании. "Подобные растраты недопустимы - особенно в условиях, когда почта без оценок и консультаций собиралась закрыть отделения и уволить сотрудников", - сообщил Бришкенс.

Как сообщалось, руководство Latvijas Pasts подчеркивает, что у предприятия очень тяжелое финансовое положение, поэтому были запланированы масштабные меры по оптимизации работы, в том числе план по закрытию в этом году 105 из 176 почтовых отделений. Этот план был приостановлен руководством Минсообщения под давлением общественности.

После этого компания объявила, что продолжит работать над стратегией удовлетворения потребностей жителей, а также будет работать над процессом оценки, чтобы договориться о наиболее оптимальном решении - сохранить все почтовые отделения или оставить филиалы только в центрах городов и другие варианты. Остановка плана по закрытию почтовых отделений потребует в этом году дополнительного финансирования в размере около 2,1 миллиона евро.

Оборот Latvijas pasts в 2022 году составил 100,009 миллиона евро, что на 5,1% меньше, чем в 2021 году, компания работала с прибылью в 2,21 миллиона евро, в отличие от убытков годом ранее.

Latvijas pasts является полностью государственным предприятием, в котором работает около 2300 сотрудников.

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