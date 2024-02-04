Бизнесмен: поток автобусных пассажиров из Риги в Россию и Беларусь сокращается

МИД Латвии советует не посещать Беларусь и РФ

Министерство иностранных дел (МИД) по-прежнему призывает латвийцев воздержаться от посещения Беларуси и России.

В МИД отмечают, что въезд в Беларусь сопряжен со значительными рисками. По-прежнему остается в силе призыв к жителям Латвии покинуть как Беларусь, так и Россию.

"Напоминаем, что режим Александра Лукашенко продолжает поддерживать военную агрессию России против Украины и по отношению к нему применяются жесткие международные санкции", - говорится в сообщении МИД.

Министерство обращает внимание на то, что разведывательные службы Латвии и других стран НАТО публично предупреждали о разведывательной деятельности российских и белорусских спецслужб и вербовке граждан соседних стран. Существует серьезный риск того, что такие действия будут направлены и против граждан Латвии, желающих воспользоваться возможностью безвизового въезда, предлагаемой Беларусью.

Нельзя исключить, что такие путешественники могут стать объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб и быть ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства с последующим арестом. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам в таких случаях будут весьма ограничены.

Важно!

Если житель Латвии, находясь в России или Беларуси, столкнулся с какими-то проблемами - он может звонить по круглосуточному телефону консульской службы МИД Латвии +371 26337711.

Но, как неоднократно сообщал МИД, дипломатическая поддержка сильно осложнена.

Служба государственной безопасности (VDD) призывает жителей Латвии сообщать о случаях необоснованных обвинений в нарушении или преступлении либо о приглашении к сотрудничеству со спецслужбами России или Беларуси.

Связаться с VDD можно по круглосуточному телефону 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv. VDD гарантирует конфиденциальность.