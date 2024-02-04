Бизнесмен: поток автобусных пассажиров из Риги в Россию и Беларусь сокращается

С Рижского автовокзала пассажиры по-прежнему можно уехать в Москву, Санкт-Петербург и Псков в России, а также в Минск и Гомель в Беларуси. Нормативные акты в настоящее время не ограничивают пассажирские перевозки, поскольку действует соглашение о международных автомобильных перевозках как с Россией, так и с Беларусью, и оно распространяется как на пассажирские, так и на грузовые перевозки. Насколько популярны рейсы в Россию и Беларусь и какие риски сопряжены с такими перевозками? Об этом рассказывает портал lsm.lv.
Международные пассажирские рейсы из Риги в Россию и Беларусь осуществляют пять компаний. Рейсы востребованы, в конце года даже организуются дополнительные рейсы.
Однако председатель правления компании Norma-A (бренд Ecolines) Андрис Подгорный рассказал, что в Москву и Санкт-Петербург они делают один рейс в день, но в настоящее время пассажиропоток снижается.
"70% пассажиров - украинцы, которые ездят на автобусах как в одну, так и в другую сторону. Мы перевезли много беженцев, у нас есть договор с Комитетом ООН по делам беженцев, билеты оплачены, люди едут. У нас есть контракт на два года.
Некоторым пассажирам уже запрещено путешествовать, но те, кто может путешествовать, у кого есть разрешение - как граждане Латвии, так и граждане третьих стран, - путешествуют очень много. Диапазон - от 9 лет до 90 лет.
Раньше в Москву ходило три автобуса в день, а сейчас только один, потому что пассажиров стало меньше. Если пассажиропоток упадет настолько, что людям не нужно будет ездить, то мы точно не поедем. Что касается репутации, то мне сложно сказать, почему вопрос встал именно в этом смысле. Потому что мы не сотрудничаем, мы перевозим пассажиров, которые имеют на это разрешение. Пограничники знают, в какое время мы прибудем, кто прибудет, все контролируется", - подробно ответил Андрис Подгорный.
Перевозчиков контролирует Автотранспортная дирекция, которая проверяет документацию и оценивает, не включены ли иностранные партнеры в санкционные списки.
Пассажиров проверяют на границе
Представитель Автотранспортной дирекции Индра Громуле сообщила, что перевозчикам следует проверять пассажирские документы, но на границе их снова проверяют сотрудники Государственной пограничной охраны.
"Мы также консультировались со службами безопасности при оценке рисков, и есть мнение, что регулярный транспорт гораздо лучше контролируется и досматривается", сказала Громуле.
"Раньше на пересечение границы уходило до 40 минут, сейчас это время составляет три часа на российской границе, два часа на белорусской границе, что также позволяет пограничникам осуществлять необходимый контроль", - добавила она.
Министерство иностранных дел Латвии (МИД) неоднократно предупреждал латвийских бизнесменов о рисках санкций, безопасности и репутации при сотрудничестве со странами-агрессорами, призывая жителей Латвии не ездить в Россию, напомнила представитель МИД Диана Эглите.
"Следует отметить, что въезд российских граждан в Латвию строго определен - действует распоряжение Кабинета министров, которым предусмотрено, что въезжать может только определенная категория российских граждан, например члены семей граждан Латвии.
Например, если гражданин РФ захочет въехать в Латвию с целью туризма или культуры, то он не сможет пересечь границу Латвии.
Следует также отметить, что с начала войны проводятся углубленные проверки российских граждан на внешних границах Латвии и других стран Балтии с Россией. Это тоже следует учитывать", - поделилась Диана Эглите.
МИД Латвии советует не посещать Беларусь и РФ
Министерство иностранных дел (МИД) по-прежнему призывает латвийцев воздержаться от посещения Беларуси и России.
В МИД отмечают, что въезд в Беларусь сопряжен со значительными рисками. По-прежнему остается в силе призыв к жителям Латвии покинуть как Беларусь, так и Россию.
"Напоминаем, что режим Александра Лукашенко продолжает поддерживать военную агрессию России против Украины и по отношению к нему применяются жесткие международные санкции", - говорится в сообщении МИД.
Министерство обращает внимание на то, что разведывательные службы Латвии и других стран НАТО публично предупреждали о разведывательной деятельности российских и белорусских спецслужб и вербовке граждан соседних стран. Существует серьезный риск того, что такие действия будут направлены и против граждан Латвии, желающих воспользоваться возможностью безвизового въезда, предлагаемой Беларусью.
Нельзя исключить, что такие путешественники могут стать объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб и быть ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства с последующим арестом. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам в таких случаях будут весьма ограничены.
Важно!
Если житель Латвии, находясь в России или Беларуси, столкнулся с какими-то проблемами - он может звонить по круглосуточному телефону консульской службы МИД Латвии +371 26337711.
Но, как неоднократно сообщал МИД, дипломатическая поддержка сильно осложнена.
Служба государственной безопасности (VDD) призывает жителей Латвии сообщать о случаях необоснованных обвинений в нарушении или преступлении либо о приглашении к сотрудничеству со спецслужбами России или Беларуси.
Связаться с VDD можно по круглосуточному телефону 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv. VDD гарантирует конфиденциальность.
Ранее сообщалось, что в 2023 году враждебно настроенные к нашей стране лица пытались въехать в Латвию на автобусах пассажирского перевозчика Ecolines по маршруту Москва - Рига. Их дальнейшие планы не осуществились, так как их остановили на границе и не пустили в страну.
Государственная пограничная охрана, Служба государственной безопасности (VDD) и Ecolines тесно сотрудничают, чтобы на ранней стадии выявить потенциальные факторы риска среди пассажиров регулярных перевозок.
В прошлом году на пограничном пункте Терехово было отказано во въезде в Латвию 1237 лицам из третьих стран, причем четверти из них был запрещен въезд в Латвию из-за угрозы национальной безопасности.
И некоторые из них действительно путешествовали на пассажирских автобусах. В основном это были граждане Российской Федерации и Беларуси.
"Внутренняя безопасность - очень актуальный вопрос. Гражданам третьих стран, которых считают угрозой национальной безопасности, отказывают во въезде. В прошлом году было около 300 таких лиц, которые могли представлять угрозу нашей безопасности. В этом году таких случаев пока не зафиксировано", - рассказал Алексей Какаулин, глава пункта пограничного контроля Терехово.
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