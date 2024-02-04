На этой неделе Банк Латвии сообщил, что прибыль коммерческих банков в прошлом году превысила полмиллиарда евро. В то же время предприниматели недовольны тем, как банки работают. Они выдвигают несоразмерные требования для открытия счетов или осуществления других простых действий. Передаче Nekā personīga известно, что Банк Латвии неделю назад направил письмо во все коммерческие банки.
В нем просят улучшить отношение к клиентам и снизить строгие проверки. В банках, однако, заявляют, что столь глубокой проверки клиентов требуют сами банковские надзорные органы, и отвергают обвинения в том, что они виноваты в стагнации национальной экономики. В этом банки обвинили как президент, так и премьер.
Несколько лет назад в Латвии прошел "капитальный ремонт" финансовой системы. Банки ввели строгие ограничения. Предприниматели жалуются, что по-прежнему невозможно банально открыть счета. Многие едут делать это за границу. Премьер говорит, что это тормозит народное хозяйство Латвии.
Неполный год назад работу в Латвии начал новый посол США Кристофер Робинсон. Несколько политиков неофициально подтвердили передаче Nekā personīga, что и у посла возникли проблемы, когда он пошел в банк, чтобы открыть счет.
В рядах банкиров дипломаты - клиенты высокого риска, поэтому их проверяют тщательнее. Но этот случай - лишь один из примеров, когда банки для открытия простого платежного счета просят бесчисленные документы и справки. На это контролеру коммерческих банков - президенту Банка Латвии - указала и премьер.
Премьер-министр Эвика Силиня отмечает: "Сейчас ситуация не совсем такая, какой она должна быть. Когда банки, оценивая риски, также предъявляют соответствующие требования к клиенту. В настоящее время часто возникают ситуации, когда банки просто решают не обслуживать клиентов или устанавливают слишком много стандартов для клиентов с высоким уровнем риска.
И это, вероятно, тоже связано с различными корректировками, внесенными в ходе "капитального ремонта". Но это, вероятно, также связано с разным пониманием, когда банки могут не захотеть вкладывать слишком много денег в управление этими рисками".
Посольство США упоминает несколько случаев, когда инвесторы хотели начать в Латвии бизнес, но часто из-за отказа банков решали этого не делать.
"Это правда, что некоторые американские граждане, когда хотели открыть в Латвии счета в банках, столкнулись с препятствиями. Однако наибольшая проблема в том, что от потенциальных американских инвесторов мы слышали, что они предпочитают не начинать предпринимательскую деятельность в Латвии из-за административного бремени, с которым они сталкиваются, открывая счета и привлекая финансирование.
Эти неиспользованные возможности обходятся жителям Латвии в десятки миллионов евро доходов. Мы считаем, что более конкурентоспособный банковский сектор, который управляет рисками, а не избегает их, привлечет столь необходимые инвестиции", - заявили передаче в посольстве США.
О том же, о чем говорит посольство, в письме, адресованном членам правления коммерческих банков, упоминает и Банк Латвии. По его мнению, банкам следует быть более гибкими и внедрять продукты с несколькими уровнями риска. Бизнесменов, работающих с рискованными странами, необходимо оценивать внимательно. А вот тех, кому нужен, например, только текущий счет, следует подвергать менее щепетильным проверкам.
Необходимо улучшить и банковскую коммуникацию. Часто неясно, каковы требования к клиентам для получения услуги. Какие документы необходимы. Бывают и недостаточно обоснованные отказы, если, по мнению банка, человек не может открыть счет или получить другую услугу. Зачастую сотрудники банка лишь строго следуют инструкциям, а также просят у малорисковых клиентов горы документов с подтверждениями, даже если могут этого не делать.
Нужно пересмотреть и высокую комиссионную плату. Это можно изменить, если банки разнообразят продукты. Тогда комиссии для предложений с меньшим риском будут ниже, поскольку банкам не придется проводить углубленную проверку.
Коммерческие банки говорят, что с их стороны практически все в порядке. Налажена связь с клиентами, продукция разнообразна. Вина лежит на центральных банках Латвии и Европы, аудиторы которых требуют очень строгой оценки клиентов во время проверок. Именно поэтому требования со стороны коммерческих банков столь высоки.
Чтобы усилить конкуренцию и стимулировать местные банки к переменам, политики, Латвийское агентство инвестиций и развития и другие чиновники пытаются убедить крупнейшие банки Европы прийти и расширить свой бизнес в Латвии и странах Балтии. Список адресатов, как говорят, длинный, но из-за нестабильности, вызванной войной в Украине, все эти переговоры пока закончились безрезультатно.
На следующей неделе Совет по развитию финансового сектора во главе с премьер-министром примет решение о том, как облегчить доступ клиентов к банковским услугам. Санта Пургайле подтверждает, что в Латвии началась новая оценка Moneyval.
Предыдущая, не очень позитивная для нас, прошла после "капитального ремонта" финансовой системы. Латвия едва не попала в список плохих стран. Новый, возможно, более позитивный отчет важен, поскольку его оценивают потенциальные инвесторы. Он будет готов в следующем году. А Moneyval также проверит отношение банков к клиентам, которое в письме коммерческим банкам Банк Латвии рекомендует изменить.
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