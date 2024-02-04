Необходимо улучшить и банковскую коммуникацию. Часто неясно, каковы требования к клиентам для получения услуги. Какие документы необходимы. Бывают и недостаточно обоснованные отказы, если, по мнению банка, человек не может открыть счет или получить другую услугу. Зачастую сотрудники банка лишь строго следуют инструкциям, а также просят у малорисковых клиентов горы документов с подтверждениями, даже если могут этого не делать.

Нужно пересмотреть и высокую комиссионную плату. Это можно изменить, если банки разнообразят продукты. Тогда комиссии для предложений с меньшим риском будут ниже, поскольку банкам не придется проводить углубленную проверку.

Коммерческие банки говорят, что с их стороны практически все в порядке. Налажена связь с клиентами, продукция разнообразна. Вина лежит на центральных банках Латвии и Европы, аудиторы которых требуют очень строгой оценки клиентов во время проверок. Именно поэтому требования со стороны коммерческих банков столь высоки.

Чтобы усилить конкуренцию и стимулировать местные банки к переменам, политики, Латвийское агентство инвестиций и развития и другие чиновники пытаются убедить крупнейшие банки Европы прийти и расширить свой бизнес в Латвии и странах Балтии. Список адресатов, как говорят, длинный, но из-за нестабильности, вызванной войной в Украине, все эти переговоры пока закончились безрезультатно.

На следующей неделе Совет по развитию финансового сектора во главе с премьер-министром примет решение о том, как облегчить доступ клиентов к банковским услугам. Санта Пургайле подтверждает, что в Латвии началась новая оценка Moneyval.

Предыдущая, не очень позитивная для нас, прошла после "капитального ремонта" финансовой системы. Латвия едва не попала в список плохих стран. Новый, возможно, более позитивный отчет важен, поскольку его оценивают потенциальные инвесторы. Он будет готов в следующем году. А Moneyval также проверит отношение банков к клиентам, которое в письме коммерческим банкам Банк Латвии рекомендует изменить.

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