По подозрению в насилии над малолетней родственницей задержан мужчина

В ходе расследования полицейские выяснили, что мужчина совершал эти действия с целью удовлетворения половой страсти, пользуясь доверием и авторитетом, неоднократно. Кроме того, он снимал действия сексуального характера, совершенные с потерпевшей, а также изготовлял материалы порнографического характера, содержащие детскую порнографию, которые загружал и отправлял в социальное приложение. Подозреваемый знал потерпевшую.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части четвертой статьи 160 Уголовного закона - о действиях сексуального характера с целью удовлетворения половой страсти при физическом контакте с телом потерпевшего, совершенных с использованием беспомощного состояния потерпевшего, или против воли потерпевшего с применением насилия, угрозы, или с использованием доверия, авторитета или иного влияния на потерпевшего и если это совершено с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с пробационным надзором на срок до пяти лет.