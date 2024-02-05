По подозрению в насилии над малолетней родственницей задержан мужчина

В начале этого года Южновидземский участок Видземского регионального управления Госполиции по подозрению в действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки задержал мужчину. По информации полиции, мужчина совершал эти действия несколько раз и он являлся родственником потерпевшей. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному процессу продолжается.
Госполиция получила информацию о том, что в конце минувшего года некий мужчина, возможно, совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Сразу же был начат уголовный процесс и расследование.
В ходе расследования полицейские выяснили, что мужчина совершал эти действия с целью удовлетворения половой страсти, пользуясь доверием и авторитетом, неоднократно. Кроме того, он снимал действия сексуального характера, совершенные с потерпевшей, а также изготовлял материалы порнографического характера, содержащие детскую порнографию, которые загружал и отправлял в социальное приложение. Подозреваемый знал потерпевшую.
По подозрению в этом деянии должностные лица Южновидземского участка Видземского регионального управления Госполиции задержали мужчину 1985 года рождения.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части четвертой статьи 160 Уголовного закона - о действиях сексуального характера с целью удовлетворения половой страсти при физическом контакте с телом потерпевшего, совершенных с использованием беспомощного состояния потерпевшего, или против воли потерпевшего с применением насилия, угрозы, или с использованием доверия, авторитета или иного влияния на потерпевшего и если это совершено с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с пробационным надзором на срок до пяти лет.
Суд избрал подозреваемому мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается досудебное расследование. 9 января 2024 года уголовный процесс передан для расследования в отдел по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями организованной преступности Бюро криминальной полиции Видземского регионального управления Госполиции.
Пострадавшая девочка после случившегося получает психологическую помощь.
Госполиция призывает взрослых быть внимательными и не быть равнодушными при подозрениях, что ребенку, возможно, кто-то причиняет вред. Если есть даже малейшие подозрения, что ребенок страдает от любого рода насилия, в том числе сексуального, нужно немедленно позвонить по номеру телефона 110 или обратиться в ближайший участок Госполиции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!