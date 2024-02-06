В Латвии вырос оборот азартных игр. Наибольший доход - от игровых автоматов

В прошлом году поступления игорных компаний от азартных игр в Латвии выросли на 9% по сравнению с 2022 годом, достигнув 288,633 млн евро, свидетельствуют данные Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми.
В четвертом квартале прошлого года поступления от азартных игр составили 74,4 млн евро, что на 3,3% меньше, чем в четвертом квартале 2022 года.
В 2023 году наибольший доход игорные компании получили от игровых автоматов - 138,997 млн евро, что на 6% больше, чем в прошлом году.
Поступления игорных компаний от интерактивных азартных игр в прошлом году выросли на 10,3% и составили 136,786 млн евро. На игры в казино пришлось 117,214 млн, что на 13% больше, на букмекерские конторы - 17,464 млн, что на 5,8% меньше, а на карточные турниры - 2,108 млн, что на 19,6% больше.
Доходы игорных компаний от игровых столов (рулетка, карты) в прошлом году составили 11,08 млн евро, увеличившись на 35,1% по сравнению с 2022 годом, а доходы от тотализатора составили 1,669 млн, увеличившись на 21,2%. С другой стороны, доходы бинго-салонов в прошлом году составили 101 000 евро, увеличившись на 26,2%.
Инспекция отмечает, что в прошлом году 52,4% доходов игорных компаний были получены от реальных игорных заведений, таких как игровые залы, казино и букмекерские конторы, а 47,6% - от интерактивных азартных игр.
Как отмечает руководитель Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне, в предпандемический период, в том числе и в 2019 году, на латвийском рынке азартных игр наибольшая доля доходов приходилась на реальные игорные заведения - 80,4%, а на интерактивные азартные игры - всего 19,6%.
"В последние годы эта пропорция существенно изменилась под влиянием как политических решений, так и экономических соображений, поэтому нет оснований полагать, что доля реальных азартных игр вернется", - отмечает она.
По данным инспекции, общий оборот игорных компаний в 2023 году увеличился на 5,5% по сравнению с 2022 годом, достигнув 306,553 млн евро.
В 2023 году в секторе действовали 19 операторов, 17 из которых организовывали интерактивные азартные игры, восемь - азартные игры в казино и игровых залах, а четыре - принимали ставки в букмекерских конторах.
В конце прошлого года в Латвии насчитывалось 5 100 игровых автоматов, что на 2% или 101 больше, чем в конце 2022 года, а в казино работало девять рулеток и 32 карточных стола. Всего в декабре прошлого года в Латвии работало 194 игровых зала, что на девять меньше, чем годом ранее, а также три казино и один бинго-салон.
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