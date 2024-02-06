В Латвии вырос оборот азартных игр. Наибольший доход - от игровых автоматов

В четвертом квартале прошлого года поступления от азартных игр составили 74,4 млн евро, что на 3,3% меньше, чем в четвертом квартале 2022 года.

В 2023 году наибольший доход игорные компании получили от игровых автоматов - 138,997 млн евро, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Поступления игорных компаний от интерактивных азартных игр в прошлом году выросли на 10,3% и составили 136,786 млн евро. На игры в казино пришлось 117,214 млн, что на 13% больше, на букмекерские конторы - 17,464 млн, что на 5,8% меньше, а на карточные турниры - 2,108 млн, что на 19,6% больше.

Доходы игорных компаний от игровых столов (рулетка, карты) в прошлом году составили 11,08 млн евро, увеличившись на 35,1% по сравнению с 2022 годом, а доходы от тотализатора составили 1,669 млн, увеличившись на 21,2%. С другой стороны, доходы бинго-салонов в прошлом году составили 101 000 евро, увеличившись на 26,2%.

Инспекция отмечает, что в прошлом году 52,4% доходов игорных компаний были получены от реальных игорных заведений, таких как игровые залы, казино и букмекерские конторы, а 47,6% - от интерактивных азартных игр.