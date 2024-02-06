Утверждена повышенная пошлина за паспорта нового образца

Размер госпошлины за выдачу паспорта составит 34 евро вместо прежних 30 евро, если паспорт выдается в течение десяти рабочих дней. Если паспорт выдается в течение двух рабочих дней, то размер пошлины составит 60 евро вместо 55 евро.

За выдачу удостоверяющего личность документа установлено освобождение от государственной пошлины, если документ выдается ребенку, которому решением сиротского суда обеспечен внесемейный уход, или лицу, находящемуся в стационарном учреждении социального ухода и социальной реабилитации, при этом данные услуги полностью или частично оплачивают государство или самоуправление.

Также пошлину не должны платить лица, находящиеся в местах заключения, и лица, которым по решению суда назначено принудительное лечение в стационаре. Освобождены от пошлины и лица, которым предоставлена временная защита в Латвии.

Поправки вступят в силу 12 февраля.

Кроме того, во вторник правительство поддержало поправки к правилам об удостоверяющих личность документах, предусматривающие обеспечение правового регулирования для обоснования выдачи паспортов нового поколения.

Чтобы минимизировать риски, связанные с использованием поддельных документов, удостоверяющие личность документы необходимо периодически улучшать, меняя дизайн и вводя более передовые средства защиты от подделки. Паспорта нынешнего образца выдаются с 2015 года.

В новых паспортах использованы инновационные решения, препятствующие подделке. Количество листов в паспортах нового образца увеличено с 34 до 42 страниц, больше места выделено для визовых отметок и записей о несовершеннолетних детях.

Как сообщалось, ранее предполагалось удвоить пошлину за получение нового паспорта - до 60 евро вместо нынешних 30 евро, что вызвало недовольство населения. Позже Министерство внутренних дел пересмотрело расчеты пошлины, увеличив ее на несколько евро.

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