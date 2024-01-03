Чиновники не могут обосновать удвоение стоимости паспорта

Журналисты попытались выяснить, являются ли 60 евро справедливой ценой за новый паспорт или это плата, которую Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) и Министерство внутренних дел (МВД) хотят искусственно переложить на плечи населения, чтобы пополнить бюджет, пишет издание Latvijas Avīze.
Как отмечает издание, на ряд вопросов в PMLP предпочли не отвечать. Планы повышения пошлины за паспорт включены в поправки к правилам Кабинета министров, которые подготовило МВД.
Новость о предстоящем повышении вызвала ажиотаж в обществе - и по поводу самого повышения, и по поводу сомнительного обоснования.
После неудачного высказывания премьер-министра Эвики Силини по поводу повышения пошлины в интервью 20 декабря вскоре последовало незначительное отступление: на следующий день премьер была "неприятно удивлена" и попросила МВД и PMLP объяснить, почему пошлина за паспорта нового образца выросла вдвое.
"Хотя паспорт больше не является обязательным документом, для значительной части общества это не выбор, а необходимость - он нужен и для поездок, и для записи информации о детях, поэтому удвоение платы за выдачу паспорта для многих, особенно для семей с детьми, может стать существенным бременем", - сказала премьер.
С момента введения ID-карт в ЕС действительно можно обойтись без паспорта, но выехать за пределы ЕС без него невозможно. Кроме того, в паспорт можно вписать имена детей, что может пригодиться в экстренных ситуациях, когда требуется подтверждение статуса родителей.
Как государственные служащие перешли от пошлины в размере 30 евро к 60 евро?
Если заглянуть в расчеты размера пошлины, предоставленные PMLP правительству, то видно, что себестоимость изготовления паспорта составляет всего 9,49 евро.
В пошлине учтены также 1,80 евро обязательных взносов работодателя на социальное страхование, 7,63 евро на оплату труда сотрудников, оформляющих паспорта, а 41,08 евро составляют затраты на различные услуги, такие как обслуживание информационных систем, контроль качества, транспортировка документов и др.
Именно последний пункт, составляющий более 80% конечной стоимости паспорта, вызвал больше всего вопросов у общественности, так как кажется, что PMLP допустило ошибку в расчетах или искусственно увеличило стоимость услуг в надежде, что никто этого не заметит.
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