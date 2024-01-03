Чиновники не могут обосновать удвоение стоимости паспорта

Как отмечает издание, на ряд вопросов в PMLP предпочли не отвечать. Планы повышения пошлины за паспорт включены в поправки к правилам Кабинета министров, которые подготовило МВД.

Новость о предстоящем повышении вызвала ажиотаж в обществе - и по поводу самого повышения, и по поводу сомнительного обоснования.

После неудачного высказывания премьер-министра Эвики Силини по поводу повышения пошлины в интервью 20 декабря вскоре последовало незначительное отступление: на следующий день премьер была "неприятно удивлена" и попросила МВД и PMLP объяснить, почему пошлина за паспорта нового образца выросла вдвое.

"Хотя паспорт больше не является обязательным документом, для значительной части общества это не выбор, а необходимость - он нужен и для поездок, и для записи информации о детях, поэтому удвоение платы за выдачу паспорта для многих, особенно для семей с детьми, может стать существенным бременем", - сказала премьер.