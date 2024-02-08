Вернется ли Латвия к обязательному страхованию здоровья?

Это означает, что политики снова могут договориться о введении государственного обязательного страхования здоровья, то есть увязать получение медицинских услуг с фактом уплаты социального налога.

Плуме сообщила, что решение о новой модели финансирования здравоохранения может быть принято до октября этого года, когда Сейм должен представить проект госбюджета на 2025 год.

13-й Сейм приступил к рассмотрению в законе о финансировании здравоохранения радикальных поправок, увязывающих получение услуги здравоохранения с декларированным местом жительства, а также отказа от принципа двух "корзин" услуг здравоохранения. Сейм успел принять эти поправки только в первом чтении.

Нынешний Сейм решил продолжить работу над поправками к закону, предусматривающими введение единого объема оплачиваемых государством услуг здравоохранения и всеобъемлющего государственного обязательного страхования здоровья.

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