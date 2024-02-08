Рига заняла 6-е место в рейтинге "Лучшее европейское направление"

Организация European Best Destinations (EDB) опубликовала ежегодный список 20 лучших туристических направлений, отобранных из более чем 500 посещаемых туристами мест.
Лучшие направления этого года были выбраны на основе голосования более миллиона путешественников из 172 стран.
Марбелья на юге Испании заняла первое место, набрав рекордное количество голосов, причем особенно много американцев и британцев выбрали ее в качестве места отдыха в этом году, сообщает EBD.
На шестом месте - Рига, признанная идеальным направлением для короткого отдыха в городе. Как отмечает EDB, в Риге в течение всего года проходит множество культурных мероприятий, а также предлагаются шопинг, гастрономия, природа, искусство и архитектура югенд-стиля.
Рига считается самым популярным туристическим направлением в странах Балтии, привлекающим молодых путешественников, которые хотят открыть для себя Европу по самым доступным ценам.
Риге удалось обойти в топ-20 такие туристические мегаполисы, как Флоренция и Лондон.
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