На ул. Миера припаркованная машина помешала движению трамвая

Из-за автомобиля, припаркованного недалеко от трамвайных путей на улице Миера возле родильного дома, в четверг, 8 февраля снова остановилось движение трамвая 11-го маршрута в сторону центра.
В 19:12 Rīgas satiksme сообщило, что движение транспорта восстановлено.
Как сообщалось, в целях борьбы с блокировкой трамвайных путей, до весны запрещено останавливать автомобили на участке улицы Миера, от ул. Бривибас до ул. Таллинас.
Транспортные средства, припаркованные без соблюдения достаточного расстояния от трамвайных путей, задерживают движение общественного транспорта.
Муниципалитет призывает водителей быть внимательными и учитывать новые изменения в организации дорожного движения.
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