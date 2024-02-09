Фото ⟩ В Риге будут строить новый железнодорожный мост Rail Baltica через Даугаву

Компания отмечает, что строительство нового моста начнется с возведения двух опор на правом берегу Даугавы - конечной опоры на улице Маскавас и промежуточной опоры на набережной Генерала Радзиня между проезжими частями, добавляя, что в соответствии с планом работ и имеющимся финансированием весной будет проведено и строительство первой опоры в Даугаве.

В то же время первый этап строительства моста включает в себя возведение пролета длиной около 140 метров.

Компания также отмечает, что железнодорожный мост Rail Baltica через Даугаву будет длиной в один километр с двумя путями европейского стандарта (1435 мм), а также пешеходной и велосипедной дорожкой с несколькими подходами.

Галерея: Встреча СМИ и предприятий Eiropas dzelzceļa līnijas и BeReRix в связи со строительством моста Rail Baltica через Даугаву