В Риге туалеты оборудуют платежными терминалами

Поэтому войти в туалет можно будет только с помощью платежной карты или смарт-устройства.

POS-терминалы планируется установить в 17 туалетах, всего в 52 кабинках, где нет дежурных уборщиков. В настоящее время терминалы установлены в нескольких местах и ​​продолжается их тестирование.

Планируется, что плата за посещение этих туалетов составит 50 центов. Эта сумма выбрана с учетом как стоимости туалетов частного сектора в Риге и соседних странах, так и из расчетов, чтобы собранные средства покрыли расходы на содержание POS-терминалов.

POS-терминалы будут размещены на туалетах в парке Алдара, на улице 13 Января (рядом с Вальню), в сквере театра Дайлес, на Эспланаде, в Гризинькалнсе, на площади Екаба, в саду Кобе, в парке Кронвалда, в Межапарке, в парке Нордекю, на улице Радио, на улице Яуниела, в сквере возле Академии наук, в Верманском саду и Зиедоньдарзсе.

Как и прежде, большинство туалетов в Риге продолжат работать бесплатно, заявили в самоуправлении.

Также в течение сезона - с мая по конец октября - в столице будут бесплатно доступны 40 биотуалетов.

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