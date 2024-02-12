Latvijas Pasts от реорганизации не отказывается; будет разработан новый план

Все это ухудшило отношения между министерством и предприятием, и на прошлой неделе совет Latvijas Pasts подал в отставку.

Ропажский край находится менее чем в 30 километрах от столицы и после административной реформы входит в десятку самых густонаселенных краев, а с бюджетом более 103 млн в 2023 году - также в число самых богатых самоуправлений. В последние годы население края растет - в прошлом году здесь проживало свыше 34 000 человек, тем не менее Latvijas Pasts решило закрыть местное почтовое отделение.

Рядом с почтой в Ропажи расположено одно из восьми отделений центра социального ухода "Земгале". Это самый большой филиал пансионата для пожилых людей, где в настоящее время проживает более 260 человек, при этом более половины имеют счета в Latvijas Pasts.

В Ропажи нет ни одного отделения банка - только банкомат. В настоящее время пожилые люди могут самостоятельно или с помощью сотрудников центра добраться до почтового отделения, которое находится в 15 минутах ходьбы.

Директор пансионата Кристапс Кейшс рассказывает, что пытался выяснить, закроется ли почтовое отделение в Ропажи, но ему это не удалось. Тем временем это важно, потому что для центра это означает, что постояльцев придется возить в другие, более отдаленные почтовые отделения, например, в Огре. Ближайшее почтовое отделение находится примерно в 20 километрах от Ропажи.

В настоящее время реорганизация приостановлена, планы пересматриваются, но отсутствие инициативы в Министерстве сообщения делает будущее многих почтовых отделений неопределенным.

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