Правление Latvijas Pasts ушло в отставку

В нем также отмечается, что "если политическая сцена будет важнее и не будет смелости реализовать непопулярные, но важные для будущего компании и экономики Латвии решения, то мы не видим возможности продолжать выполнять свои обязанности как члены правления Latvijas Pasts".

Члены правления предприятия также отмечают, что Latvijas Pasts начала работать с прибылью даже в сложных геополитических условиях. "Создано сильное правление и управленческая команда, создан устойчивый и конкурентоспособный стратегический проект. Имеются все предпосылки для того, чтобы Latvijas Pasts стала лидером в сфере качественных внутренних и в сфере трансграничных почтовых и логистических услуг в странах Балтии", - говорят представители правления компании.

Latvijas Pasts приняла решение остановить план реорганизации почтовых отделений, согласно которому в этом году планировалось закрыть 105 из 176 почтовых отделений.

В компании пояснили, что после обсуждения между Latvijas Pasts и представителями Минсообщения реорганизация была приостановлена, чтобы предприятие провело дополнительные исследования и предложило другие альтернативные сценарии. Также было решено провести повторные консультации с заинтересованными сторонами - руководителями муниципалитетов, ассоциациями жителей и др.

Финансовые расчеты показывают, что для остановки или задержки реорганизации потребуются государственные субсидии от 2,1 до 4 миллионов евро. Ориентировочная стоимость не включает модернизацию этих почтовых отделений и влияние инфляции. Таким образом, в первой половине этого года компания совместно с заинтересованными лицами планирует повторно и углубленно оценить, насколько почтовые и финансовые услуги еще можно оказывать очно.

Оборот Latvijas Pasts в 2022 году составил 100,009 миллиона евро, что на 5,1% меньше, чем в 2021 году. Компания работала с прибылью в 2,21 млн евро, в отличие от убытков годом ранее.

Latvijas Pasts обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии. Основной функцией компании является предоставление универсальных почтовых услуг, а также оказание коммерческих транспортных, экспресс-почтовых, платежных, пресс-услуг, розничных и филателистических услуг. Latvijas Pasts является полностью государственным предприятием, в котором работает около 2300 сотрудников.

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