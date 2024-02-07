Правление Latvijas Pasts ушло в отставку

Правление VAS Latvijas Pasts ушло в отставку, сообщили агентству LETA представители правления предприятия.
Члены совета Latvijas Pasts - председатель совета Раймонд Дуда и член совета Ивар Блумбергс - подали в отставку, поскольку сотрудничество и общение с Министерством сообщения зашли в тупик и не ориентированы на конструктивную работу ради общей цели обеспечения и развития конкурентоспособной компании, осуществляющей деятельность, предусмотренную ее уставом. Уведомление подано в Министерство сообщения.
Несмотря на стратегию по модернизации работы предприятия, члены правления указали, что "тип, стиль и каналы коммуникации, выбранные в последние недели аппаратом министра сообщения, когда важные вопросы не решаются напрямую, а публикуются в соцсетях, вызывают удивление". Также в заявлении говорится о "неожиданности" возмущения аппарата министра в соцсетях и требований общественности разъяснить расходы компании на мероприятие по награждению сотрудников, о котором Минсообщения знало и которое одобрило.
"Чтобы добиться результата, все должны меняться и совершенствоваться, в том числе и Latvijas Pasts. (...) Преобразование почтовых отделений с малым количеством посещений и предоставлением почтовых услуг является самым прямым шагом к сокращению отсталости национальной экономики Латвии", - подчеркивается в заявлении.
В нем также отмечается, что "если политическая сцена будет важнее и не будет смелости реализовать непопулярные, но важные для будущего компании и экономики Латвии решения, то мы не видим возможности продолжать выполнять свои обязанности как члены правления Latvijas Pasts".
Члены правления предприятия также отмечают, что Latvijas Pasts начала работать с прибылью даже в сложных геополитических условиях. "Создано сильное правление и управленческая команда, создан устойчивый и конкурентоспособный стратегический проект. Имеются все предпосылки для того, чтобы Latvijas Pasts стала лидером в сфере качественных внутренних и в сфере трансграничных почтовых и логистических услуг в странах Балтии", - говорят представители правления компании.
Latvijas Pasts приняла решение остановить план реорганизации почтовых отделений, согласно которому в этом году планировалось закрыть 105 из 176 почтовых отделений.
В компании пояснили, что после обсуждения между Latvijas Pasts и представителями Минсообщения реорганизация была приостановлена, чтобы предприятие провело дополнительные исследования и предложило другие альтернативные сценарии. Также было решено провести повторные консультации с заинтересованными сторонами - руководителями муниципалитетов, ассоциациями жителей и др.
Финансовые расчеты показывают, что для остановки или задержки реорганизации потребуются государственные субсидии от 2,1 до 4 миллионов евро. Ориентировочная стоимость не включает модернизацию этих почтовых отделений и влияние инфляции. Таким образом, в первой половине этого года компания совместно с заинтересованными лицами планирует повторно и углубленно оценить, насколько почтовые и финансовые услуги еще можно оказывать очно.
Оборот Latvijas Pasts в 2022 году составил 100,009 миллиона евро, что на 5,1% меньше, чем в 2021 году. Компания работала с прибылью в 2,21 млн евро, в отличие от убытков годом ранее.
Latvijas Pasts обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии. Основной функцией компании является предоставление универсальных почтовых услуг, а также оказание коммерческих транспортных, экспресс-почтовых, платежных, пресс-услуг, розничных и филателистических услуг. Latvijas Pasts является полностью государственным предприятием, в котором работает около 2300 сотрудников.
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