ВИДЕО ⟩ Хоккеисты сборной России отказались от наград и демонстративно оставили их на льду

В матче за первое место на турнире молодёжная сборная Беларуси в овертайме обыграла юниорскую сборную России со счётом 6:5.

Клюшечные долбоебы Скрепостана проиграли беларусам в Минске 6:5, обиделись и отказались забрать призы, оставив их на льду.

Проигрывать нужно уметь, но ватные ебланы об этом не знают.🤡 pic.twitter.com/hYhiKiko4V — НебезразличнаЯ Варвара (@NotindifVarvara) February 11, 2024

В овертайме матча после гола белорусской команды вратарь сборной России Петр Андреянов попросил арбитров оценить на видеоповторе эпизод с возможной помехой вратарю, но судьи не удовлетворили просьбу.

В результате хоккеисты сборной России U-18 демонстративно отказались от индивидуальных призов, а капитан россиян Егор Сурин оставил на льду приз за второе место.

Отметим, что награды хоккеистам вручал белорусский сенатор Дмитрий Басков, которого Международная федерация хоккея в 2021 году дисквалифицировала на пять лет. В IIHF пришли к выводу, что функционер причастен к угрозам и дискриминации белорусских спортсменов по их политическим взглядам и злоупотребил своим положением с целью поддержки Александра Лукашенко.

Турнир "Кубок будущего" проходил в Минске с 7 по 10 февраля. В нём приняли участие две сборные России - с игроками не старше 17 лет (U-17) и не старше 18 лет (U-18), а также команды Беларуси и Казахстана, составленные из хоккеистов не старше 20 лет.

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