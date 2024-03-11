Почему дома престарелых поднимают цены?

Инфляция и рост минимальной зарплаты вынуждают пансионаты для престарелых в Курземе повышать цены на свои услуги. В свою очередь, самоуправления обещают, что компенсируют жителям рост тарифов. Об этом сообщает журналист Либа Меллер в программе "Домская площадь" на LR-4, пишет портал Rus.LSM.
В Кулдигском крае находятся 3 пансионата для пожилых людей. Всего в них 121 место - 50 в Кулдиге, немногим меньше в Валтайки и оставшиеся в Скрунде.
Во всех этих домах престарелых с 1 апреля повышается плата за пребывания. Было почти 34 евро за сутки, а станет без малого 44 евро за сутки.
Анда Шлакорциня, представитель Кулдигской больницы рассказала с чем связано такое повышение: "В отделениях длительного социального ухода Кулдигской больницы цены поднимутся примерно на 9%. Большую часть этих затрат - почти 75% - составляет оплата труда персонала.
Это связано с ростом минимальной зарплаты, а также ростом минимальной зарплаты сотрудников социального ухода. Конечно, и ресурсы стали дороже - и продукты питания, и содержание инфраструктуры в целом", - заявила она.
Анда Шлакорциня рассказала, что самоуправление планирует доплачивать 5 евро в сутки, кто задекларирован в Кулдигском крае.
В Вентспилсе, в пансионате Selga сложилась аналогичная ситуация. Директор пансионата Гундега Мекша рассказала, что 1 апрело они тоже планируют поднять цены. В интенсивном отделении плата за сутки была 28,58 евро, и будет 33,01 евро, для остальных тариф был 23,58 евро, а станет 30,29 за день.
"Зарплата минимальная повысилась, оплата за коммунальные услуги растет. Потому и повышаются у нас цены. И, конечно, лекарства дорожают, средства гигиены, с каждым месяцем повышаются цены", - поделилась Гундега Мекша.
В репортаже отмечается, что жители Вентспилса могут получить скидку в 9%, а все остальные в 6%.
Главврач Приекульской больницы Татьяна Эшенвалде также отметила, что им приходится повышать тариф, иначе трудно обеспечить выживаемость бизнеса.
"Мы повысили сейчас цену с 1 января, у нас было 28 евро, сейчас - 30 евро за одни сутки для наших из Южнокурземского края, для Лиепаи - вот они объявили закупку, там будет 35 евро, потому что там требований больше, что надо обеспечить.
На 28 евро, которые были в прошлом году, выжить просто невозможно! Потому что выросли все цены.
Поэтому мы были вынуждены поднять до 30 евро. А сейчас вот смотрим, как в этом первом квартале получится и там будет видно", - пояснила Эшенвалде.
Ранее RUS TVNET сообщал, что дома престарелых в Латгале также подняли цены на свои услуги.
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