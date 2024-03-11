Почему дома престарелых поднимают цены?

"Зарплата минимальная повысилась, оплата за коммунальные услуги растет. Потому и повышаются у нас цены. И, конечно, лекарства дорожают, средства гигиены, с каждым месяцем повышаются цены", - поделилась Гундега Мекша.

В репортаже отмечается, что жители Вентспилса могут получить скидку в 9%, а все остальные в 6%.

Главврач Приекульской больницы Татьяна Эшенвалде также отметила, что им приходится повышать тариф, иначе трудно обеспечить выживаемость бизнеса.

"Мы повысили сейчас цену с 1 января, у нас было 28 евро, сейчас - 30 евро за одни сутки для наших из Южнокурземского края, для Лиепаи - вот они объявили закупку, там будет 35 евро, потому что там требований больше, что надо обеспечить.

На 28 евро, которые были в прошлом году, выжить просто невозможно! Потому что выросли все цены.

Поэтому мы были вынуждены поднять до 30 евро. А сейчас вот смотрим, как в этом первом квартале получится и там будет видно", - пояснила Эшенвалде.

Ранее RUS TVNET сообщал, что дома престарелых в Латгале также подняли цены на свои услуги.

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