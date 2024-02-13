В Даугавпилсе появился болотарий

Как рассказала RUS TVNET специалист Центра туристической информации Даугавпилсской думы Каролина Деделе, объект расположен в микрорайоне Эспланада на луговом болоте и уже доступен для посетителей. Во время прогулки можно ознакомиться с болотным ландшафтом, птицами и другими обитателями и получить впечатления от общения с природой практически в самом центре города.

Длина болотного маршрута - около 1,5 километров, и он состоит из двух троп - "Тропы орнитологов" для наблюдения за болотными птицами и "Тропы герпетологов" для изучения обитающих на болотах земноводных. На болотной тропе расположено несколько смотровых площадок и специально оборудованных мест для наблюдения за птицами и животными, где имеются бинокли.

Болотная тропа в Даугавпилсе, схема Фото: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma departaments, пресс-фото

Пешеходный маршрут можно начать из четырех мест:

с холма смотровой площадки, т. е. со стороны парка Эспланада и улицы Кандавас;

с пешеходной дорожки на улице Даугавас рядом с территорией очистных сооружений;

с пешеходной дорожки на улице Даугавас рядом со сквером для выгула собак;

со стороны Латгальского зоопарка.

Тропа подходит для мам с колясками и людей в инвалидных колясках.

Ранее латгальские СМИ сообщали, что тропа реализуется в рамках проекта "Биоразнообразие болот Латгалии", стоимость составляет свыше одного миллиона евро.

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