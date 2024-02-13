"Колбасные" споры Данусевича и Lidl: президент Латвийской ассоциации торговцев ответил магазину

В начале февраля президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич раскритиковал качество мясных продуктов в магазинах Lidl. Он заявил, что в Lidl на колбасах не указан состав мяса, а также сколько его в изделии. После этого в компании Lidl Latvija выступили с опровержением сказанного Данусевичем, отметив, что упаковка всей продукции и указанная на ней информация полностью соответствуют требованиям латвийского законодательства, "а количество мяса указано на этикетках всех мясных изделий, а также специально выделено в дизайне продукции - для лучшей видимости". 13 февраля Данусевич опубликовал открытое письмо, в котором ответил Lidl.
Приводим перевод текста его письма полностью:
"После моего выступления на TV24 Lidl распространил заявление о том, что я ввожу в заблуждение по поводу недостатков маркировки колбас. Lidl прав, так как на маркировке указан состав мяса. Ошибся. Исследовав магазин Lidl, я констатировал, что маркировка есть везде. К сожалению, не всегда дружественная к покупателям, в том числе и ко мне.
Lidl относится к клиенту не особо корректно. Только на части колбас удельный вес мяса можно с легкостью прочитать на "лице" упаковки, на остальных он "скрыт" на мелкой этикетке на разных языках шрифтом размером 0,8-1,2 миллиметра. У отдельных видов - нечитаемым образом. В данный момент Еврокомиссия готовит поправки к директиве о продуктах питания, чтобы сделать маркировку более понятной потребителям.
Кроме того, докторская колбаса не соответствует стандартам (мяса в составе только 68%, содержится крахмал, наличие которого в докторской колбасе не допускается. Если же он применяется, то должно быть указано добавленное количество). Также потребитель совершенно не представляет, сколько мяса осталось в копченых колбасах после их обработки. То, что 100 граммов произведены из 105 или 185 граммов мяса, не дает никакой ясности по поводу производственных потерь и остатке мяса в продукте.
Недостатки можно найти и в отношении других продуктов. Так, редиска в одном случае указана по правильной цене (за вес 250 граммов), во втором случае - за единицу измерения, эквивалента которой я не нашел ни в одном законе - пучок. Покупателям, которые привыкли к остальным латвийским магазинам, сложно найти соль. Если обычно мы ищем ее возле сахара, крахмала и т. д., то в Lidl она - на полке напротив холодильников с мясными продуктами. Уже долгое время соль предлагается в поврежденной упаковке, которая легко лопается, даже еще будучи на полке.
И рекомендации для повышения удобства покупателей. В Lidl - самые быстрые кассы и кассиры в Латвии. Однако за кассой - маленькая площадь для просканированных товаров, и покупатели обычно не успевают за кассирами, перекладывая товары обратно в корзину или в пакет. Это создает стресс, так как приходится чувствовать себя виноватым, что другим приходится ждать из-за твоей "неуклюжести". Неудачно и размещение тележек. Они - в глубине длинного ограждения. Неудобно заходить/выходить, а другим приходится ждать, пока освободится подход к следующей тележке.
В заключение еще один момент - Lidl является самым удобным, быстрым и чистым местом в Латвии для сдачи депозитной тары".
Напомним, в эфире программы "На линии" на телеканале TV24 президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич высказал свое мнение о качестве мясных продуктов в магазинах Lidl. В компании Lidl Latvija выступили с опровержением его слов.
"Мы можем вернуться к тем же колбасам, которые в Lidl мне, скажем так, не нравятся.
В магазинах Lidl на колбасах не указан состав мяса, сколько его в изделии. Вы видите цену, но не можете понять, за что вы платите - за 10% мяса, которое находится внутри, или за 90%", - сказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич в эфире программы.
В ответ компания Lidl выступила с заявлением и обратила внимание на то, что упаковка всей продукции и указанная на ней информация полностью соответствуют требованиям латвийского законодательства, "а количество мяса указано на этикетках всех мясных изделий, а также специально выделено в дизайне продукции - для лучшей видимости".
Представители Lidl пояснили, что, например, в колбасах из индейки "Пираты" количество мяса составляет 93%, в колбасах из курицы "ПИКОК" - 97%. По словам представителя Lidl, это хорошо видно на упаковке.
"Мы удивлены тем, что именно руководитель Латвийской ассоциации торговцев, который несколько раз бывал в наших магазинах и ранее отзывался положительно, позволяет себе публично распространять вводящую в заблуждение и ложную информацию", - удивилась Дана Хасана, руководитель департамента корпоративной коммуникации Lidl Latvija.
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