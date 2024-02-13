"Колбасные" споры Данусевича и Lidl: президент Латвийской ассоциации торговцев ответил магазину

Недостатки можно найти и в отношении других продуктов. Так, редиска в одном случае указана по правильной цене (за вес 250 граммов), во втором случае - за единицу измерения, эквивалента которой я не нашел ни в одном законе - пучок. Покупателям, которые привыкли к остальным латвийским магазинам, сложно найти соль. Если обычно мы ищем ее возле сахара, крахмала и т. д., то в Lidl она - на полке напротив холодильников с мясными продуктами. Уже долгое время соль предлагается в поврежденной упаковке, которая легко лопается, даже еще будучи на полке.

И рекомендации для повышения удобства покупателей. В Lidl - самые быстрые кассы и кассиры в Латвии. Однако за кассой - маленькая площадь для просканированных товаров, и покупатели обычно не успевают за кассирами, перекладывая товары обратно в корзину или в пакет. Это создает стресс, так как приходится чувствовать себя виноватым, что другим приходится ждать из-за твоей "неуклюжести". Неудачно и размещение тележек. Они - в глубине длинного ограждения. Неудобно заходить/выходить, а другим приходится ждать, пока освободится подход к следующей тележке.

Фото: Хенрик Данусевич

В заключение еще один момент - Lidl является самым удобным, быстрым и чистым местом в Латвии для сдачи депозитной тары".