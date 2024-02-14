Латвия импортировала из РФ на 59,9% больше зерновых продуктов, чем в 2022 году

Cтоимость импортированных в 2023 году из России зерновых продуктов составила 89,008 млн евро, что на 11,7% больше 2022 года.

В прошлом году из России было импортировано 294 844 тонны кукурузы, 53 243 тонны ржи, 74 640 тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи, 986 тонн тритикале и 20 тонн ячменя.

По сравнению с 2022 годом импорт кукурузы увеличился вдвое, ржи - на 61,5%, в то время как импорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи снизился на 10,2%, а тритикале - на 87,9%. Ячмень в 2022 году не импортировался.

Как пояснили в VID, прошедшие процедуру импорта, то есть выпущенные в свободное обращение товары приобретают статус товаров Европейского союза (ЕС) и свободно циркулируют на территории ЕС. Они могут быть потреблены в Латвии или перевезены в другую страну ЕС без прохождения таможенных процедур. В то же время таможенное управление VID не располагает информацией о зерне, фактически оставшемся в Латвии или отправленном в другие страны ЕС после выпуска в свободное обращение.