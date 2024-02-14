Реэкспорт цветов в Россию и другие страны

По данным Центрального статистического управления, в 2023 году экспорт цветов составил 30 миллионов евро. Больше всего цветов было экспортировано в Россию - почти на 20 миллионов евро.

Портал Rus.LSM отмечает, что в большинстве случаев это цветы, привезенные из других стран. Больше всего цветов привезено из Нидерландов - по сути, это является транзитом.

Андрей Витолиньш, председатель правления Латвийского общества растениеводов, прокомментировал:

"Нет местных предприятий, которые занимаются экспортом. Это чистый реэкспорт.

Экспорт растений в горшках резко сократился. В Латвии очень немногие компании занимаются срезанными цветами. Те, кто вел активную деятельность в этой отрасли из Общества растениеводов (…), прекратили это делать. С другой стороны, с теми, кто занимается чистой спекуляцией - привезти и вывезти, - общество не имеет столь тесного контакта".

Рынок цветов в Латвии

Александр Раубишко, владелец Kliģeni, одного из крупнейших латвийских производителей цветов, рассказал, что в феврале сезон только начинается.