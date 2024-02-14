Латвия является одной из стран, которая активно экспортирует цветы в Россию. В прошлом году, по данным портала Rus.LSM, Латвия поставила в Россию цветов почти на 20 миллионов евро. Журналисты Rus.LSM исследовали цветочный рынок в Латвии.
Реэкспорт цветов в Россию и другие страны
По данным Центрального статистического управления, в 2023 году экспорт цветов составил 30 миллионов евро. Больше всего цветов было экспортировано в Россию - почти на 20 миллионов евро.
Портал Rus.LSM отмечает, что в большинстве случаев это цветы, привезенные из других стран. Больше всего цветов привезено из Нидерландов - по сути, это является транзитом.
Андрей Витолиньш, председатель правления Латвийского общества растениеводов, прокомментировал:
"Нет местных предприятий, которые занимаются экспортом. Это чистый реэкспорт.
Экспорт растений в горшках резко сократился. В Латвии очень немногие компании занимаются срезанными цветами. Те, кто вел активную деятельность в этой отрасли из Общества растениеводов (…), прекратили это делать. С другой стороны, с теми, кто занимается чистой спекуляцией - привезти и вывезти, - общество не имеет столь тесного контакта".
Рынок цветов в Латвии
Александр Раубишко, владелец Kliģeni, одного из крупнейших латвийских производителей цветов, рассказал, что в феврале сезон только начинается.
"Растет ли спрос на цветы? Не знаю. Я бы не говорил так оптимистично, что растет. Думаю, люди считают деньги. У меня нет информации о том, сколько человек проходит через базы. Говоря о летних цветах, местный производитель, вероятно, обеспечивает ими местный рынок. Будут примулы и гиацинты.
На День святого Валентина и 8 марта наверняка базы будут работать полным ходом. Сезон только начинается.
Самый большой оборот приходится на начало летних цветов, это всего лишь прелюдия", - отметил Раубишко.
Инта Руденко, представитель Grobiņas ziedi, еще одного крупного производителя, отметила, что латвийские покупатели предпочитают местные цветы.
"Люди очень хотят местную продукцию и расстраиваются, что ее до сих пор нет.
Покупатели лояльны и терпеливо ждут, пока у нас все зацветет. Можем обрадовать их тем, что весенние цветы уже цветут. То, что не выращиваем, мы покупаем, потому что нам предстоит обеспечить ассортимент цветочного магазина. Все подорожало, цены растут, но я не могу сказать, что нашу продукцию не покупают", - отметила Инта Руденко.
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