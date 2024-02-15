Из Латвии в Россию. Как вывозят алкоголь из ЕС

Латвия осуществляет реэкспорт алкоголя

По большей части алкогольные напитки, которые экспортирует Латвия в Россию, с предприятий Западной Европы, которые зарегистрированы в этой балтийской стране. Это признают представители латвийской Ассоциации алкогольной отрасли. "Судя по всему, существуют крупные западноевропейские предприятия, которые используют Латвию как своего рода дистрибьюторский центр, - говорит Матисс Мирошников, экономист Банка Латвии в интервью DW. - То есть, речь идет не о производстве латвийской продукции, а о реэкспорте".

Винный отдел в одном из супермаркетов Казани Фото: Yegor Aleyev/TASS/picture alliance

То, что в таможенной статистике страны Балтии фигурируют в качестве страны-производителя, поясняет президент российской компании "Ладога" - крупного дистрибьютора и импортера алкоголя - Вениамин Грабар в интервью РИА "Новости": "Если раньше в документах значилось, что импорт в Россию осуществлялся через Латвию и Литву, то теперь эти балтийские страны выступают в качестве цели - стран, куда поступает экспорт. И уже оттуда осуществляются дальнейшие поставки в Россию".

Таким образом логистические цепочки не изменились. Это все те же производители, которые поставляют в Россию свою продукцию, но только теперь в их документации фигурирует Латвия - как страна, куда направляется экспортная продукция. Обо всех таможенных процедурах поставок из ЕС в Россию, включая подготовку документации, заботятся латвийские партнеры.

Экспорт в Россию: между выгодой и моралью?