Минфин снизил прогноз прироста ВВП Латвии в этом году

Министерство финансов в обновленном прогнозе макроэкономических показателей снизило прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на 2024 год до 1,4%, но при этом ожидает ускорения роста до 2,9% в 2025 году, сообщили в агентству LETA в Минфине.
По сравнению с предыдущим прогнозом в июне 2023 года прогноз роста ВВП на 2024 год снижен на 1,1 процентного пункта, а прогноз на 2025 год не изменился.
Также Минфин прогнозирует замедление темпов экономического роста в ближайшие три года - до 2,5% в 2026 году и до 2,3% в 2027-2028 годах.
Как заявил министр финансов Арвил Ашераденс, в Европе сохраняется высокая неопределенность из-за войны России против Украины, в отношении политики Европейского центрального банка и прогнозов о возможном начале снижения процентных ставок в конце этого года, что препятствует принятию инвестиционных решений.
"Нужно считаться с тем, что темпы экономического роста будут не такими хорошими, как хотелось бы, и нашей стране будет доступно меньше ресурсов. Поэтому реализация крупных инвестиционных проектов и увеличение финансирования из фондов Европейского союза будут играть в этом и в последующие годы еще более важную роль", - сказал Ашераденс.
Снижение прогнозов темпов экономического роста в 2024 году во многом обусловлено динамикой прошлого года, когда рост ВВП не оправдал прогнозов из-за падения внешнего спроса и высоких цен, препятствовавших росту частного потребления. По предварительным данным, в прошлом году спад в экономике составил 0,6%, в основном из-за уменьшения экспорта и частного потребления, пояснили в министерстве.
В последние месяцы ухудшились также прогнозы экономического роста основных внешнеторговых партнеров Латвии. В то же время со второй половины года, когда европейская экономика начнет расти быстрее, а негативное влияние недавнего резкого роста цен на покупательную способность населения Латвии уменьшится, экономика Латвии также будет расти быстрее - до 2,9% в 2025 году.
В связи со снижением цен на энергоресурсы и другое сырье на мировых рынках, которое оказывает стабилизирующее влияние и на цены других товаров, а также жесткой политикой Европейского центрального банка по сдерживанию инфляции, прогноз инфляции в Латвии на 2024 год снижен до 1,6% по сравнению с ранее прогнозировавшимися 2,2%, а в период до 2028 год инфляция стабилизируется на уровне 2,5%.
Замедление экономического роста практически не повлияло на показатели безработицы и занятости, которые не были существенно пересмотрены по сравнению с предыдущими прогнозами. Согласно прогнозам Минфина, в текущем году уровень безработицы сохранится на уровне 2023 года - 6,4%, а к 2028 году постепенно снизится до 5%.
По прогнозам Минфина, брутто-зарплата в этом году вырастет на 7,5% до 1650 евро, однако в ближайшие годы рост зарплат замедлится, постепенно приближаясь к росту производительности труда и стабилизируясь на уровне 5%.
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