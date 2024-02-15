Минфин снизил прогноз прироста ВВП Латвии в этом году

В последние месяцы ухудшились также прогнозы экономического роста основных внешнеторговых партнеров Латвии. В то же время со второй половины года, когда европейская экономика начнет расти быстрее, а негативное влияние недавнего резкого роста цен на покупательную способность населения Латвии уменьшится, экономика Латвии также будет расти быстрее - до 2,9% в 2025 году.

В связи со снижением цен на энергоресурсы и другое сырье на мировых рынках, которое оказывает стабилизирующее влияние и на цены других товаров, а также жесткой политикой Европейского центрального банка по сдерживанию инфляции, прогноз инфляции в Латвии на 2024 год снижен до 1,6% по сравнению с ранее прогнозировавшимися 2,2%, а в период до 2028 год инфляция стабилизируется на уровне 2,5%.

Замедление экономического роста практически не повлияло на показатели безработицы и занятости, которые не были существенно пересмотрены по сравнению с предыдущими прогнозами. Согласно прогнозам Минфина, в текущем году уровень безработицы сохранится на уровне 2023 года - 6,4%, а к 2028 году постепенно снизится до 5%.

По прогнозам Минфина, брутто-зарплата в этом году вырастет на 7,5% до 1650 евро, однако в ближайшие годы рост зарплат замедлится, постепенно приближаясь к росту производительности труда и стабилизируясь на уровне 5%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!