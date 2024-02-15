Видео ⟩ Клиент отказался от услуг Elektrum и шокирован последним счетом. Компания прокомментировала

Когда Каспарс, владелец недвижимости в местечке Угале, прекратил многолетнее сотрудничество с компанией Elektrum, продававшей ему электроэнергию, он был шокирован, получив последний счет. Компания Elektrum требует со своего бывшего клиента более 400 евро. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Каспарс владеет недвижимостью в Курземе. С давних пор он покупал электричество у компании Elektrum. Недавно Каспарс и его семья решили отказаться от услуг Elektrum. Прекращение договорных обязательств привело к прощальному счету для теперь уже бывшего клиента. 410,93 евро - именно столько компания требует от Каспарса.
"В среднем я плачу около 50 евро, но последний счет... Это прощальное письмо. Дескать, если ты уйдешь, мы тебе хорошо посчитаем. Я понял, что они рассчитывали на доход от меня, поэтому и выставляют такой счет. Это не нормально! Я не собираюсь платить 400 евро только потому, что выбираю продавца электроэнергии!", - возмущался мужчина.
Бренд Elektrum принадлежит государственному предприятию Latvenergo. В компании подчеркнули, что счет не наказывает Kaspars за прекращение договора.
Речь идет об оплате за использованную электроэнергию, сказала Солвита Линде, директор по обслуживанию клиентов Latvenergo.
По ее словам, клиент рассчитывался по выравненому тарифу, но в последний период сотрудничества периодически потреблял гораздо больше электроэнергии, чем ранее было зафиксировано по выравненому тарифу. По словам Линде, в случае прекращения сотрудничества необходимо погасить всю сумму.
Если же сотрудничество будет продолжено, то по истечении 12 месяцев для будущих счетов будет рассчитана другая сумма выровненного платежа с учетом предыдущего периода. Но она тоже будет выше, чем раньше.
"На начало 2023 года среднее потребление составляло 47 кВтч. За 2023 год потребление выросло до 120 кВтч, то есть в три раза больше, таким образом за год образовалось довольно большая накопленная разница. Если бы клиент продолжил с нами отношения, то эта разница в потреблении сгладилась бы за следующий период, она была бы не так заметна, но если клиент, как в данном случае, разрывает с нами договор, то, конечно, все выписывается в одном счете", - отметила представитель Elektrum.
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