Видео ⟩ Клиент отказался от услуг Elektrum и шокирован последним счетом. Компания прокомментировала

Если же сотрудничество будет продолжено, то по истечении 12 месяцев для будущих счетов будет рассчитана другая сумма выровненного платежа с учетом предыдущего периода. Но она тоже будет выше, чем раньше.

"На начало 2023 года среднее потребление составляло 47 кВтч. За 2023 год потребление выросло до 120 кВтч, то есть в три раза больше, таким образом за год образовалось довольно большая накопленная разница. Если бы клиент продолжил с нами отношения, то эта разница в потреблении сгладилась бы за следующий период, она была бы не так заметна, но если клиент, как в данном случае, разрывает с нами договор, то, конечно, все выписывается в одном счете", - отметила представитель Elektrum.