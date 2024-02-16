НАТО для ВСУ: миллион дронов, учебный центр, больше оружия

Союзники ждут положительного решения США

Генсек приветствовал то, что союзники по НАТО оказывают Киеву больше финансовой и военной помощи, предоставляют больше средств ПВО и боеприпасов, но с тревогой отозвался о колебаниях Вашингтона. "Мы уже видим последствия того, что США не могут принять решение", - сказал он, пояснив, что это влияет на приток помощи Украине. "Я ожидаю, что Конгресс Соединенных Штатов согласится на пакет дальнейшей помощи Украине, поскольку подавляющее большинство в Конгрессе ее поддерживает", - сказал Столтенберг.

"Поддержка Украины - это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность, - подчеркнул генсек НАТО. - Если мы позволим Путину победить, это будет опасно не только для украинцев, но и для всех нас, и сделает мир еще менее безопасным и более уязвимым".

Со своей стороны министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что не должно быть ни тени сомнений в том, что все союзники единым фронтом выступают на стороне Киева. Он намерен встретиться с членами Сената и Палаты представителей США в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности и обсудить этот вопрос.

Новая помощь Украине