Видео ⟩ По рекомендации спецслужбы, компанию не допустили до участия в большом тендере

На прошлой неделе Augstsprieguma tīkls подписала контракт стоимостью 77 миллионов евро с компанией Rolls-Royce Solutions на поставку аккумуляторных систем большой мощности и строительство для них необходимых объектов. В ходе закупки из числа претендентов было исключено предложение SIA Monum, которое было на несколько миллионов дешевле. Эта компания и раньше строила различные энергетические объекты, но в данном случае Бюро по защите Конституции (SAB) рекомендовало с ними не сотрудничать, сообщает программа Латвийского телевидения De facto. С другой стороны, в предложении победителя прослеживается связь со "строительным картелем", но это не стало основанием для исключения заявителя.
Аккумуляторы для обеспечения стабильности сети
В феврале следующего года Латвия и другие страны Балтии отключатся от российской электросети. На данный момент электроэнергия продолжает поступать через границу, что обеспечивает сбалансированность сети и отсутствие дефицита электроэнергии ни в одной стране. После отключения Латвии придется самостоятельно обеспечивать стабильность в сети.
Страны Балтии официально объявят об отключении от России и Беларуси в августе. Роланд Ирклис, председатель правления Augstsprieguma tīkls, заявил, что страны Балтии готовы к ситуации, если Россия вдруг отключит их от сети раньше.
"Мы готовы перейти к полностью изолированной работе. У нас достаточные производственные мощности, чтобы страны Балтии могли снабжать себя сами. У нас достаточно хорошие связи с другими странами-членами ЕС, такими как Финляндия, Швеция, Польша", - сказал Ирклис.
Однако он отметил, что даже при запланированном отключении в феврале 2025 года местная инфраструктура еще не будет полностью завершена, а это означает более высокие затраты оператора на содержание сети.
Одним из основных оставшихся объектов являются аккумуляторы большой емкости. Они нужны для того, чтобы Augstsprieguma tīkls могла быстро регулировать систему - при необходимости накапливать энергию из сети, а затем вводить ее обратно, если энергии не хватает.
Ирклис пояснил: "Аккумуляторы, либо забирая энергию из сети, либо подавая энергию в сеть, смогут стабилизировать работу сети, обеспечить стабильность частоты, гарантировать, что свет не погаснет в тот момент, когда есть любые существенные изменения с точки зрения производства или потребления. Вот почему эти батареи чрезвычайно важны".
SAB рекомендует исключить компанию Monum
Первый тендер на закупку провалился. Нашелся только один участник с гораздо более высокой ценой, чем Augstsprieguma tīkls планировала потратить на проект.
Во второй попытке тендера заявки подали три участника - итальянская компания Nidec ASI, немецкая Rolls-Royce Solutions и местная фирма Monum.
Именно Monum предложил выполнить работу дешевле всего - за 74,6 млн евро. Однако Augstsprieguma tīkls исключила их из конкурса по рекомендации Бюро по защите Конституции (SAB). Ирклис отметил, что негативное мнение было не о самой фирме Monum, а о партнере, которого оно привлечет.
"Кандидаты должны соответствовать требованиям и гарантировать, что выбранная ими технология или партнеры, с которыми они работают, не ставят под угрозу безопасность критически важной инфраструктуры.
По поводу Monum - не самой компании, а их предложения как такового - поступила рекомендация компетентного органа о том, что в данном случае с ними не следует заключать договор, так как могут существовать риски безопасности", - сказал Ирклис.
Но ни Augstsprieguma tīkls, ни SAB не стали комментировать, что создало угрозу безопасности в предложении Monum.
Сама компания Monum также не знает причин, но в письменном ответе заявило, что отрицательное мнение касается контрактной субкомпании из Германии, с которой Monum сотрудничало и на других объектах в Латвии. Monum отказалась раскрыть имя партнера, поскольку, по мнению компании, это нанесет вред репутации партнера.
Похожая ситуация недавно произошла во время тендера на строительство главного пути новой железной дороги Rail Baltica. Турецкое объединение предприятий, предлагавшее построить железнодорожную трассу Rail Baltica значительно дешевле, была исключена из тендера по рекомендации Службы государственной безопасности (VDD).
Решение было оставлено в силе как Бюро по надзору за закупками, так и позднее судом. Monum не пытался обжаловать исключение из тендера.
"Поскольку Monum, как частное лицо, не имеет доступа и не знает о причинах, приведенных SAB для отрицательного заключения, можно только надеяться и верить, что риски безопасности действительно оценены адекватно и законно, без необоснованного влияния на решение заказчика о победителе закупки, поскольку исключение Monum увеличит расходы государства на строительство данного объекта на несколько миллионов", - пояснил свою позицию Monum в письменном ответе.
Глава Augstsprieguma tīkls заявил, что даже если бы Monum не был исключен, предложение победителя Rolls-Royce Solutions было более экономически выгодным, пусть и немного дороже.
Связь победителя тендера с "картельным сговором"
В своем ответе Monum также отметила, что смущает связь победителя тендера с печально известным "строительным картелем". Речь идет о компании LEC Construction International, субподрядчике Rolls-Royce Solutions.
Это зарегистрированная в Германии компания, которой полностью владеет латвийская компания Latvijas Energoceltnieks. Совет по конкуренции признал ее частью картеля.
На вопрос, почему к тендеру в Латвии было привлечено немецкий субподрядчик, в Latvijas Energoceltnieks ответили, что Rolls-Royce Solutions зарегистрировано в Германии, поэтому логично, что субподрядчик тоже из Германии.
Между тем, Бюро по надзору за закупками признает, что это возможный способ обойти вступивший в силу в прошлом году запрет на участие членов "картеля" в тендерах.
Артис Лапиньш, руководитель Бюро по надзору за закупками пояснил, что, в отличие от самого участника тендера, участвующие субкомпании не нуждаются в проверке со стороны своих владельцев при тендере, поэтому на них не распространяются условия исключения.
Лапиньш отметил, что в последнее время процедуры тендеров значительно усложнились, а более строгая проверка субподрядчиков будет означать еще большую административную нагрузку для заказчиков.
С другой стороны, председатель правления Augstsprieguma tīkls подчеркнул, что участие члена картеля в закупках было тщательно оценено, и был сделан вывод, что это не заставляет исключать заявителя: "Это не один из тех случаев, когда были бы основания для исключения [участника], несмотря на то, что аффилированная компания в Латвии также была вовлечена в этот картель.
Его внимательно изучили юристы и специалисты по закупкам. Также данный результат тендера не был оспорен Бюро по надзору за закупками, что дает нам уверенность в том, что мы действуем в соответствии с положениями Закона о закупках".
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