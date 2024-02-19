Видео ⟩ По рекомендации спецслужбы, компанию не допустили до участия в большом тендере

Это зарегистрированная в Германии компания, которой полностью владеет латвийская компания Latvijas Energoceltnieks. Совет по конкуренции признал ее частью картеля.

На вопрос, почему к тендеру в Латвии было привлечено немецкий субподрядчик, в Latvijas Energoceltnieks ответили, что Rolls-Royce Solutions зарегистрировано в Германии, поэтому логично, что субподрядчик тоже из Германии.

Между тем, Бюро по надзору за закупками признает, что это возможный способ обойти вступивший в силу в прошлом году запрет на участие членов "картеля" в тендерах.

Артис Лапиньш, руководитель Бюро по надзору за закупками пояснил, что, в отличие от самого участника тендера, участвующие субкомпании не нуждаются в проверке со стороны своих владельцев при тендере, поэтому на них не распространяются условия исключения.

Лапиньш отметил, что в последнее время процедуры тендеров значительно усложнились, а более строгая проверка субподрядчиков будет означать еще большую административную нагрузку для заказчиков.

С другой стороны, председатель правления Augstsprieguma tīkls подчеркнул, что участие члена картеля в закупках было тщательно оценено, и был сделан вывод, что это не заставляет исключать заявителя: "Это не один из тех случаев, когда были бы основания для исключения [участника], несмотря на то, что аффилированная компания в Латвии также была вовлечена в этот картель.

Его внимательно изучили юристы и специалисты по закупкам. Также данный результат тендера не был оспорен Бюро по надзору за закупками, что дает нам уверенность в том, что мы действуем в соответствии с положениями Закона о закупках".

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