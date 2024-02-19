Кайминьш оспорил неблагоприятное для него решение суда по делу о страховке

Ранее Рижский районный суд иск страховой компании удовлетворил. Кайминьш подал на это решение апелляционную жалобу.

Как сообщает агентство LETA, делопроизводство связано с пожаром в квартире, в которой когда-то жил Кайминьш. Пожар произошел в конце 2019 года и ожоги в нем получил и сам Кайминьш.

В конце 2019 года в квартире, которую арендовал Кайминьш, начался пожар. Выяснилось, что причиной возгорания стала горящая сигарета, свеча или другой тепловой импульс малой мощности на материале кровати в спальне.

Кайминьш тогда рассказал СМИ, что в спальне арендованной квартиры от лампочек загорелся матрас. Пытаясь выбросить его в окно, депутат получил ожоги рук, но смог эвакуироваться из квартиры. В Пожарно-спасательной службе тогда сообщили, что общая площадь составила 40 квадратных метров.

В договоре, заключенном между владельцем квартиры и Кайминьшем, было сказано, что арендатор готов возместить потери, возникшие в результате действия или бездействия арендатора.

Страховщик выплатил владельцу квартиры компенсацию в размере 22 785 евро, и теперь предприятие хочет взыскать ущерб с Кайминьша.

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