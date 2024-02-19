На остановке в Гробине мужчина домогался несовершеннолетней девочки

Родители ссылаются на информацию, которая якобы поступила из Управления образования Южно-Курземского края и распространяется в учебных заведениях, сообщает портал.

За физическое насилие над несовершеннолетней девочкой на автобусной остановке в районе Южного Курземе был арестован мужчина, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнива.

Она сообщает, что в полицию поступило сообщение о том, что на автобусной остановке в Южно-Курземском крае несовершеннолетняя девочка подверглась физическому насилию, после чего мужчина скрылся.

Госполиция возбудила уголовный процесс по данному инциденту.

Предполагаемый виновник установлен и арестован. В уголовном процессе ведется работа, выясняются обстоятельства происшествия.

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