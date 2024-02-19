Пн, 19.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

На остановке в Гробине мужчина домогался несовершеннолетней девочки

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Остановка общественного транспорта.
Остановка общественного транспорта. Фото: Edijs Pālens/LETA

Портал Liepajniekiem.lv сообщает, что родители распространяют тревожную информацию с текстом: "Из тюрьмы освобожден насильник, который бродит в Гробине, Павилосте".

Родители ссылаются на информацию, которая якобы поступила из Управления образования Южно-Курземского края и распространяется в учебных заведениях, сообщает портал.

За физическое насилие над несовершеннолетней девочкой на автобусной остановке в районе Южного Курземе был арестован мужчина, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнива.

Она сообщает, что в полицию поступило сообщение о том, что на автобусной остановке в Южно-Курземском крае несовершеннолетняя девочка подверглась физическому насилию, после чего мужчина скрылся.

Госполиция возбудила уголовный процесс по данному инциденту.

Предполагаемый виновник установлен и арестован. В уголовном процессе ведется работа, выясняются обстоятельства происшествия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх