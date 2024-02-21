Латвийские фермеры продолжат акции протеста

Однако фермеры считают, что с 5 февраля, когда около 2000 представителей отрасли выехали на тракторах на улицы 16 латвийских городов, большая часть их требований так и не была выполнена, а вместо этого прозвучали только обещания, в которые они уже не верят.

"После переговоров, которые у фермеров за последние дни были с министром земледелия Армандом Краузе и премьер-министром Эвикой Силиней, у нас сложилось впечатление, что они нас не понимают или, что еще хуже, не хотят понимать", - говорит руководитель фермерского хозяйства "Эрини" Бирута Грантиня, одна из сторонниц организованных фермерами акций протеста.

"Ситуация в сельском хозяйстве плачевна. Мы недовольны сельскохозяйственной политикой государства. Даже в крупных хозяйствах, где раньше было меньше проблем, сейчас мы вынуждены ломать голову над тем, как выплатить зарплаты работникам и как расплатиться с банками по кредитам после того, как ставки Euribor повысились в несколько раз. Цены на удобрения в прошлом году выросли на 300%. С февраля этого года средства защиты растений подорожали на 40%", - сказала она.

"За последние семь лет из-за этой ошибочной политики сельское хозяйство только скатывалось вниз", - добавляет Кристап Сталлитис, консультант по развитию села Бауского края.

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