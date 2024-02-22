Ринкевич: агрессия России против Украины может продолжаться годами

Агрессия России против Украины может продолжаться годами, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в четверг на внеочередном заседании Сейма обратился к депутатам в связи со второй годовщиной нападения России на Украину.
Он отметил, что война России с Украиной началась десять лет назад с аннексии Крыма и примирения с этим фактом Запада. По словам президента, два года назад началась война в центре Европы, в которой Украина защищает не только свою землю и своих людей, но в том числе и демократию и здравый смысл в мире.
"Два года - это много. Два года - это столько, что детсадовцы в Латвии уже не вспоминают время без известий о войне. Два года - это столько, что украинские дети не помнят, как можно спокойно спать. Два года это столько, чтоб дети в Украине уже привыкли не полагаться на то, что и завтра они проснутся вместе со своими родителями", - подчеркнул Ринкевич.
В своем выступлении он упомянул Бучу, Ирпень и Бородянку, которые весной 2022 года первыми пережили то, что называется "русским миром" - бесправие, грабежи, пытки, изнасилования и убийства украинцев.
Президент вспомнил ноябрь прошлого года, когда он посетил село Ягодное в Черниговской области, где в одном из подвалов школы более трехсот человек удерживались 27 дней. Их держали в нечеловеческих условиях, в темноте, без еды, а дети лежали рядом с умершими.
"Вот вам "русский мир". Иногда кажется, что Россия действует так ужасно, что страшнее уже нельзя. А потом она доказывает, что можно. Зло становится хуже. Тьма становится темнее. Не будем жить иллюзиями. К сожалению, агрессия России против Украины может продолжаться годами ", - сказал депутатам Ринкевич.
Он подчеркнул, что два года - это слишком много, чтобы люди во всем мире, в том числе в Латвии, начали уставать. Президент призвал помнить, что усталость от войны, усталость в оказании помощи и осторожность - большая роскошь. Ринкевич отметил, что людям в Украине никто не дает возможности уставать. Их никто не спрашивает, не устали ли они получать сообщения о смерти близких, их не спрашивают, не утомляет ли их борьба на фронте. Президент отметил, что у украинцев нет выбора.
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"Но у нас он есть. У меня есть выбор. У вас есть выбор. У Латвии есть выбор. И мы по-прежнему должны продолжать выбирать не только не уставать, но и действовать. Теперь. Сегодня. Мы любим много дискутировать, но не всегда принимаем решения. Мы создали ожидания, а нужен результат. Теперь. Ведь именно сейчас важно, что мы делаем, а не только, что запланировали! И в том, что касается поддержки Украины, и в укреплении собственной безопасности", - заявил президент.
Он подчеркнул, что и парламент, и правительство, и власти страны должны действовать незамедлительно. По мнению президента, эпопея строительства восточной границы должна быть завершена. Первую фазу военной обороны государственной границы необходимо начать сейчас. Необходимо перекопать дороги и доставить на границу блокирующие конструкции. Это тоже нужно делать сейчас.
"Необходимо обеспечить предварительные работы по развертыванию бригады НАТО. Нужно укреплять нашу СГО и Земессардзе. Все это - основа нашей безопасности. Пожарным, полицейским и пограничникам нужно дать ясное представление о перспективах их вознаграждения. Судебной власти пора осознать, что преступления против государства - это не рядовое хулиганство. Наказания должны быть суровыми и справедливыми", - отметил президент.
По словам Ринкевича, самоуправления должны обеспечить четкий алгоритм действий и возможности немедленного оповещения в случае угрозы. Это касается и убежищ. Кроме того, президент напомнил о необходимости прекращения экономических связей с Россией. По его мнению, деньги, которые латвийские предприятия надеются заработать в сделках с Россией, благополучия нам не принесут.
Он подчеркнул, что каждый цент - это поддержка военных действий России. Президент повторил, что необходимо прекратить финансирование российской военной машинерии за счет импорта российского зерна, и что обход санкций служит лишь поддержкой российскому самолюбию и агрессии. По его мнению, это не только вопросы правительства или государственной власти, но и морального выбора латвийских предприятий и общества.
"Запреты особо не помогут, если мы не будем действовать сообща. Я не наивен. Это произойдет не сразу, но надо начать. Мы должны вкладываться в развитие оборонной промышленности, развивая инновации и производственные мощности.
Латвия возглавляет коалицию дронов. В то время, когда Украине не хватает артиллерийских снарядов, дроны помогают украинским защитникам уничтожать российские войска и подразделения техники. Наконец, и мы должны принять долгосрочную программу военной поддержки Украины", - акцентировал в обращении президент страны.
Он отметил, что мы бесконечно объясняли миру, почему необходимо поддерживать Украину и разгромить империю зла, но этого недостаточно. По мнению президента, Латвия должна продолжать оставаться твердым плечом и союзником Украины во всех международных организациях.
Ринкевич подтвердил, что Латвия продолжит поддерживать стремление Украины обрести справедливый мир и активно участвовать в создании международного трибунала под эгидой ООН с целью обеспечить ответственность российского руководства и в сотрудничестве с международными организациями способствовать возвращению домой похищенных украинских детей.
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