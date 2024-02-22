Ринкевич: агрессия России против Украины может продолжаться годами

"Вот вам "русский мир". Иногда кажется, что Россия действует так ужасно, что страшнее уже нельзя. А потом она доказывает, что можно. Зло становится хуже. Тьма становится темнее. Не будем жить иллюзиями. К сожалению, агрессия России против Украины может продолжаться годами ", - сказал депутатам Ринкевич.

Он подчеркнул, что два года - это слишком много, чтобы люди во всем мире, в том числе в Латвии, начали уставать. Президент призвал помнить, что усталость от войны, усталость в оказании помощи и осторожность - большая роскошь. Ринкевич отметил, что людям в Украине никто не дает возможности уставать. Их никто не спрашивает, не устали ли они получать сообщения о смерти близких, их не спрашивают, не утомляет ли их борьба на фронте. Президент отметил, что у украинцев нет выбора.

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"Но у нас он есть. У меня есть выбор. У вас есть выбор. У Латвии есть выбор. И мы по-прежнему должны продолжать выбирать не только не уставать, но и действовать. Теперь. Сегодня. Мы любим много дискутировать, но не всегда принимаем решения. Мы создали ожидания, а нужен результат. Теперь. Ведь именно сейчас важно, что мы делаем, а не только, что запланировали! И в том, что касается поддержки Украины, и в укреплении собственной безопасности", - заявил президент.