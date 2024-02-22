Силиня: помощь Латвии Украине в этом году превысит 200 миллионов евро

Премьер-министр отметила, что с первого дня войны Украину защищает и латвийское оружие. Также Латвия оказывает помощь в обучении украинских солдат.

Силиня подчеркнула, что военная помощь Латвии Украине будет продолжена и достигнет 0,25% валового внутреннего продукта страны.

Как сообщили в Госканцелярии, за последние два года помощь, оказанная Украине правительством и населением Латвии, составила не менее 650 млн евро. За этот период правительство предоставило Украине военное оборудование на сумму более 370 млн евро, передав беспилотные аппараты, вертолеты, гаубицы, зенитные ракеты и др.

Национальные вооруженные силы организуют обучение украинских военнослужащих, а латвийское общество и предприниматели оказали Украине военную поддержку на сумму более 20 млн евро, пожертвовав и доставив в Украину предметы оборонного назначения.

С 2022 года Латвия внесла не менее 36 млн евро в Европейский фонд мира, Детский фонд ООН, комплексную программу помощи НАТО Украине и другие международные форматы, в рамках которых страны помогают Украине противостоять агрессору, восстанавливать разрушенные регионы, оказывают практическую и психологическую поддержку населению.

Поддержка оказывается и украинским беженцам в Латвии, которым предоставляются продовольственные товары и предметы гигиены, документы на проживание с правом на трудоустройство и пособия.

Не менее 21,5 млн евро выделено на образовательные мероприятия для украинцев - бесплатное обучение латышскому языку. В этом году финансирование на эти цели увеличено до 4,6 млн евро. План поддержки военных беженцев в текущем году предусматривает финансирование в размере 70 млн евро.

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