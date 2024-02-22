Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Беларуси

В конце января правящая коалиция согласилась запретить импорт зерна из РФ и РБ.

По данным VID, в прошлом году Латвия импортировала из России 423 732 тонны зерновых продуктов, что на 59,9% больше, чем в 2022 году (265 056 тонн). Стоимость импортированных в 2023 году из России зерновых продуктов составила 89,008 млн евро, что на 11,7% больше, чем в 2022 году.

В прошлом году из России было импортировано 294 844 тонны кукурузы, 53 243 тонны ржи, 74 640 тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи, 986 тонн тритикале и 20 тонн ячменя.

По сравнению с 2022 годом импорт кукурузы увеличился вдвое, ржи - на 61,5%, в то время как импорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи снизился на 10,2%, а тритикале - на 87,9%. Ячмень в 2022 году не импортировался.

Как пояснили в VID, прошедшие процедуру импорта, то есть выпущенные в свободное обращение товары, приобретают статус товаров ЕС и свободно циркулируют на территории ЕС. Они могут быть потреблены в Латвии или перевезены в другую страну ЕС без прохождения таможенных процедур. В то же время таможенное управление VID не располагает информацией о зерне, фактически оставшемся в Латвии или отправленном в другие страны ЕС после выпуска в свободное обращение.

Данные также показывают, что в прошлом году из России через Латвию транзитом было перевезено 2,137 млн тонн зерновых продуктов, что в 2,2 раза больше, чем в 2022 году (981 517 тонн).

В том числе было перевезено 1,68 млн тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи, 289 168 тонн кукурузы, 109 609 тонн ячменя, 51 067 тонн ржи, 4330 тонн тритикале, 2136 тонн овса, 878 тонн риса и 157 тонн зернового сорго.

По сравнению с 2022 годом транзит пшеницы и пшенично-ржаной смеси увеличился в 2,2 раза, кукурузы - на 86,7%, ржи - на 27,2%, зернового сорго - на 2%. Тритикале в прошлом году было перевезено на 72,7% меньше, чем в 2022 году, а риса - на 29,9% меньше.

В то же время значительно увеличились объемы транзита ячменя и овса: если в 2022 году транзитом было перевезено 150 тонн ячменя, то в прошлом году - 109 609 тонн, а транзит овса вырос в 10 раз.

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