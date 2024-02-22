Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Беларуси

В четверг, 22 февраля, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, запрещающие импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.
Согласно предложению, разработанному в сотрудничестве нескольких министерств, закон запрещает ввоз в Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов для животных из России и Беларуси, в том числе если продукция этих стран ввозится в Латвию из других третьих стран.
Закон вступит в силу после того, как его обнародует президент.
Пока запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, но в будущем при необходимости он может быть продлен. В аннотации к закону нет подробного объяснения сроков введения запрета, но, вероятно, конкретная дата упоминается для того, чтобы закон соответствовал принципу пропорциональности правового поля.
В аннотации к поправкам отмечается, что Латвия как граничащее с Россией государство стремится как можно скорее разорвать экономические связи с государством-агрессором, чтобы защитить свою безопасность. Инициатива Латвии является дополнительным элементом общей санкционной политики Европейского союза (ЕС).
"Латвия должна сделать все возможное для сохранения мира и международной безопасности. Латвия будет поддерживать Украину до ее победы над Россией", - говорится в обосновательной части поправок.
Цель поправок - не допустить, чтобы в госбюджет стран-агрессоров и их предприятия поступали доходы от экспорта продукции в Латвию, тем самым способствуя возможностям продолжения войны против Украины.
Сельскохозяйственной и кормовой продукцией в контексте настоящего законопроекта является продукция сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, а также непосредственно связанная с ней продукция первой степени переработки.
Кабинет министров издаст правила, в которых будут перечислены конкретные сельскохозяйственные и кормовые продукты, которые будет запрещено ввозить в Латвию. Кабинет министров до 1 марта 2025 года также должен оценить и представить в Сейм доклад о влиянии запрета на национальную экономику и его соответствии общественным интересам, а также внести поправки, если это будет необходимо.
Закон определяет, что ввоз (импорт) в Латвию в связи с данным запретом означает выпуск сельскохозяйственной и кормовой продукции в таможенных процедурах, указанных в ряде нормативных актов, регулирующих таможенную сферу.
Запрет будет распространяться на выпуск в свободное обращение, за исключением выпуска с целью доставки получателю в другом государстве ЕС, освобожденного от налога на добавленную стоимость, ввоз для переработки, за исключением ввоза с целью уничтожения продукции, и импорт для конечного потребления.
Изменения в законе приняты с целью уважения и обеспечения безопасности латвийского общества - защиты общественных интересов и прав других лиц.
Изменения в законе подготовило Министерство сельского хозяйства в сотрудничестве с Юридическим бюро Сейма, Министерством юстиции, Министерством финансов, Министерством экономики, Министерством связи, МИД, Службой государственных доходов (VID) и Продовольственной и ветеринарной службой (PVD). VID и PVD будут контролировать исполнение закона. Ограничения на импорт определяются в соответствии с положениями регламента ЕС об общих правилах импорта.
В конце января правящая коалиция согласилась запретить импорт зерна из РФ и РБ.
По данным VID, в прошлом году Латвия импортировала из России 423 732 тонны зерновых продуктов, что на 59,9% больше, чем в 2022 году (265 056 тонн). Стоимость импортированных в 2023 году из России зерновых продуктов составила 89,008 млн евро, что на 11,7% больше, чем в 2022 году.
В прошлом году из России было импортировано 294 844 тонны кукурузы, 53 243 тонны ржи, 74 640 тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи, 986 тонн тритикале и 20 тонн ячменя.
По сравнению с 2022 годом импорт кукурузы увеличился вдвое, ржи - на 61,5%, в то время как импорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи снизился на 10,2%, а тритикале - на 87,9%. Ячмень в 2022 году не импортировался.
Как пояснили в VID, прошедшие процедуру импорта, то есть выпущенные в свободное обращение товары, приобретают статус товаров ЕС и свободно циркулируют на территории ЕС. Они могут быть потреблены в Латвии или перевезены в другую страну ЕС без прохождения таможенных процедур. В то же время таможенное управление VID не располагает информацией о зерне, фактически оставшемся в Латвии или отправленном в другие страны ЕС после выпуска в свободное обращение.
Данные также показывают, что в прошлом году из России через Латвию транзитом было перевезено 2,137 млн тонн зерновых продуктов, что в 2,2 раза больше, чем в 2022 году (981 517 тонн).
В том числе было перевезено 1,68 млн тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи, 289 168 тонн кукурузы, 109 609 тонн ячменя, 51 067 тонн ржи, 4330 тонн тритикале, 2136 тонн овса, 878 тонн риса и 157 тонн зернового сорго.
По сравнению с 2022 годом транзит пшеницы и пшенично-ржаной смеси увеличился в 2,2 раза, кукурузы - на 86,7%, ржи - на 27,2%, зернового сорго - на 2%. Тритикале в прошлом году было перевезено на 72,7% меньше, чем в 2022 году, а риса - на 29,9% меньше.
В то же время значительно увеличились объемы транзита ячменя и овса: если в 2022 году транзитом было перевезено 150 тонн ячменя, то в прошлом году - 109 609 тонн, а транзит овса вырос в 10 раз.
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