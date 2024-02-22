El Pais также цитирует источники в дипломатических кругах, которые утверждают, что инцидент очень серьезен и что Испания даст решительный ответ, если причастность Москвы будет подтверждена.

Кузьминов был убит в районе с большим русским населением, и первоначально предполагалось, что это было выяснение отношений. Но теперь представители испанской разведки полагают, что Кузьминова убили профессиональные убийцы, уже покинувшие Испанию.

В Кузьминова выстрелили шесть раз, после чего его переехали на его же автомобиле, на котором убийцы скрылись. Позже машину нашли сгоревшей в соседнем городе.

Когда Кузьминов дезертировал, в его вертолете находились еще двое российских солдат, которые не знали о его планах. Они были убиты при попытке бежать после того, как вертолет приземлился в Украине, сообщила служба военной разведки Киева, уточнив, что она планировала бегство Кузьминова в течение шести месяцев.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!