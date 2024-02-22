Российский перебежчик был убит в Испании на прошлой неделе убийцами, подосланными Москвой, сообщила в четверг, 22 февраля, газета El Pais со ссылкой на источники в испанской разведке.
"Испанские спецслужбы не сомневаются, что за этим (..) преступлением - убийством Максима Кузьминова в Аликанте - стоит длинная рука Кремля", - утверждает газета.
Кузьминов был найден мертвым 13 февраля в Вильяхойосе с шестью огнестрельными ранениями. В понедельник испанские СМИ сообщили, что погибшего опознали по отпечаткам пальцев, но испанские официальные лица пока не подтвердили, что это Кузьминов.
28-летний Кузьминов дезертировал из российской армии в августе, прилетев в Украину на вертолете Ми-8. Он заявил о своем несогласии с вторжением России в Украину и передал вертолет украинской армии. Военная разведка Украины помогла подготовить его бегство.
В Киеве подтвердили, что Кузьминов мертв.
Хотя служба внешней разведки России приветствовала известие о смерти Кузьминова, она не подтвердила и не опровергла причастность Москвы к инциденту.
Источники в испанской разведке, которых цитирует El Pais, говорят, что единственный вопрос заключается в том, была ли операция проведена службой внешней разведки России, Федеральной службой безопасности (ФСБ) или Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба. Однако они признали, что доказать причастность Москвы будет очень сложно.
El Pais также цитирует источники в дипломатических кругах, которые утверждают, что инцидент очень серьезен и что Испания даст решительный ответ, если причастность Москвы будет подтверждена.
Кузьминов был убит в районе с большим русским населением, и первоначально предполагалось, что это было выяснение отношений. Но теперь представители испанской разведки полагают, что Кузьминова убили профессиональные убийцы, уже покинувшие Испанию.
В Кузьминова выстрелили шесть раз, после чего его переехали на его же автомобиле, на котором убийцы скрылись. Позже машину нашли сгоревшей в соседнем городе.
Когда Кузьминов дезертировал, в его вертолете находились еще двое российских солдат, которые не знали о его планах. Они были убиты при попытке бежать после того, как вертолет приземлился в Украине, сообщила служба военной разведки Киева, уточнив, что она планировала бегство Кузьминова в течение шести месяцев.
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